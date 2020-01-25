“جودي”: حياة المشاهير ليست كلها سعادة.. فيلم يعرض معاناتهم

إسراء الردايدة

عمان– حياة المشاهير ومسيرتهم الباهرة ما تحمل كثيرا من لحظات الإنكسار اليأس خاصة أولئك الذين يكونون على حافة الأنهيار ونجوميتهم على وشك أن تختفي كما في فيلم “جودي” الذي يروي جانبا من السيرة الذاتية للمغنية والممثلة جودي غالاند لمخرجه روبرت جولد .

من بطولة رينييه زيلويغر التي رشحت عن دورها لجائزة افضل ممثلة تنافس في الأوسكار 92 ، ومقتبس من مسرحية بعنوان ” نهاية قوس قزح” لبيتركويلر وكتب السيناريو توم ايدج،.

ويشارك في التمثيل جيسي باكلي، فين فيتروك،روفوس سيويل، ومايكل غامبون .يتتبع الفيلم السمار المهني لجودي في السنة الأخيرة من حياتها، حين انتقلت الى بريطانيا ، وباتت تحيي سلسلة من حفلات ناجحة في 1968 في لندن.

ولكنها تتوقف عن بذل اي جهد فتيتراجع ادائها وتتعرقل مسيرتهابسبب مشاكل صحية تشمل الادمان والشرب والتوتر والانهيار النقسي والعصبي.

فرينييه زيلويغر التي لعبت الدور بحرفية عالية تشبه غارلاند بشكل كبير في هذا الفيلم، وحيث يستعيد جزءا من مسيرة في بدايتها وهي التي لعبت دورها الشهير في فيلم “ساحر اوز” في العام 1939 ، وحققت ناجحا كبيرا لقدرتها على الغناء والتمثيل مثل شيرلي تيمبل والذي رتبه لها مدير الاستوديو لويس ماير .

ومن بعد تظهر جودي وهي في اللأربعينات وهي مع طفليها من زوجها الثالث سيدني لوفت، حيث تعاني من مصاعب مالية .

صورة جودي وهي في حالة إنهيار تتعاطى الأدوية منها الاأمفيامينات للسيطرة على شهيتها، وتمر بحالات من المزاجية والعصبية فهي تضطر لترك طفليها وتنتقل للندن، ما يجعله صعبا ويزيد من توترها .

وفي لندن تصبح غارلاند مدمنة للمخدرات، خاصة قبل اعتلاء خشبة المسرح، وبأداء رهيب، فالمرحلة التي غطاها الفيلم هي الأصعب في حياة غارلاند .

والفيلم كان قد عرض في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41. حيث يصور النجمة الشهيرة في مرحلة إنهيار النجم ، وهي التي توفيت بعد ستة اشهر في صيف عام 1969 عن عمر 47 عاما .

وهذا بحسب ما يظهره الفيلم في الاخير، مستعرضا الضعف والإنكسار وقلة الحيلة للنجمة التي تكافح من ـجل البقاء واقفة على قدميها في لوس انجلوس ولندن.

وعلى الرغم من تقديم أفضل ما عندها على خشببة المسرح، تظهر وراء الكواليس منكسرة وفي حاجة ماسة للراحة، فغارلاند التي تستعيد بعضا من طفولتها والصدمة التي مرت بها وكيف أثرت عليها الآن.

ذلك أن ذكرياتها مليئة بالالم، وهو السبب الذي يجلعها تحاول الهرب من كل شيء بالإنغماس بملذات مختلفة للنسيان ولكنها لاتستطيع .



فريينيه زيلويغر ، تلعب بحرفية دورغارلاند وهي قلقة متألمة، بين نجمة تحاول إستعادة بريقها الطفولي وبين نجمة متعددة المواهب فهي ممثلة ومغنية وفنانة استعراضية، تظهر بطبيعتها المنطلقة الحيوية على خشبة المسرح محاولة أن تهزم نفسها، بتوترها، وذارعيها المتهالكة اثناء الاداء .

للشهرة والنجومية ضريبة قوية يفرضها مدراء الاعمال وهو بعض مما مرت به غارلاند، في قصة موهبة طبيعية فشلت أمام الكاميرا واستهلكتها ضغوط الشهرة .

فجودي فيلم يحمل لمسة إنسانية نوعا ما والأسلوب الذي اتبعه المخرج روبرت غولد اعتمد على اعتبار الشخصية جوهر العمل وجزءا لا يتجزء منه، بحيث كتبها بكامل تفاصيلها الدقيقة ومنحها خط سير محدد من بدايته وحتى نهايته، لنسج قصة كاملة تعتمد على كلمات واضحة ينساب على إثرها قرارات عفوية وأخرى مدروسة .

فيما خطط توم ايدج نصه السينمائي بالإستناد لأفعال جودي التي تسببت بوقوعها في الكثير من المتاعب وتتزامن ضمنياً مع صراعتها مع الإدمان والكحول اللذان أفقداها صوابها .

وعلى مرأى ومسمعٍ من الجمهور الذي كانت تهدف لإرضائهم مقابل الدعم لها ولقدراتها الغنائية، وعلى ومضاتٍ من الماضي التي شكلت بدورها طبيعة العامل النفسي ل”جودي” وعانت منه لسنوات وسنوات.

“جودي “هو محاولة ممتعة لتقديم صورة متعددة الأوجه لأسطورة هوليوود ، مدعوم بأداء وتمثيل رينيه زيلويغر القوي ،وإلا أنه لا يجد حقا عمقا مقنعا او ونهاية “ملهمة” عن حياة حزينة .