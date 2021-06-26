“جورامكو” تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات

عمان- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات MRO ME 2021، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الخليج في مجال صيانة الطيران التجاري، بنجاح كبير.

وقد اتسمت مشاركة “جورامكو” في المؤتمر والمعرض الذي انعقد على مدار يومين، بالفاعلية الكبيرة والحضور المميز وسط عدد كبير من الشركات الرائدة الأخرى في مجال خدمات ما بعد البيع للطائرات التجارية على مستوى المنطقة، منخرطة في مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية حول واقع القطاع، والتي ترأس رئيس الدائرة التجارية لديها، فريزر كوري، الجلسة الحوارية التي تمحورت حول “أهمية التعاون في القطاع وتاثيره على استمرارية الأعمال” خلال اليوم الافتتاحي.

وعلى هامش مشاركتها في المؤتمر والمعرض، أقامت “جورامكو” جناحاً خاصاً بها، قدمت من خلاله لمحة وافية حول جديد القطاع وجديدها من الخدمات والعروض وفرص التعاون المستقبلية، كما التقت بالعملاء والشركاء والمشاركين في الحدث، ما عزز حضورها.

كذلك، فقد كللت الشركة مشاركتها في المؤتمر والمعرض بإبرام العديد من الاتفاقيات المهمة مع عدد من الشركاء الجدد والحاليين، ومنها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون المشترك مع “فولغا دنبر-الخليج”، وتجديد اتفاقية دعم المواد الاستهلاكية والمستهلكة مع شركة “بوينغ” الأميركية، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط” (LTME) من أجل رفد “جورامكو” بالخبرات التقنية والفنية.

وفي تعليق له في ختام المؤتمر والمعرض، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قائلاً: “كانت مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO ME 2021 ناجحة ومثمرة على جميع الأصعدة، كما كانت دليلاً على ريادتنا ومكانتنا المتقدمة في قطاع صيانة الطيران على نطاق عالمي وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى دورنا المهم والجلي الذي نقوم به وسنواصل القيام به لمساندة القطاع في الارتقاء إلى آفاق جديدة”.