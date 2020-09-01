“جورامكو” تستعد لاستقبال الموسم الجديد بإجراء عمليات الصيانة مع طيران Ryanair

عمان – أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، والمملوكة من قبلها ومن قبل الملكية الأردنية، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها، عن استعدادها لاستقبال الموسم الجديد مع البدء بإجراء وتنفيذ عمليات الصيانة على خط جديد من الطائرات التابعة لشركة Ryanair الإيرلندية، شركة الطيران الاقتصادية الأولى في أوروبا، وذلك إثر النجاح الكبير الذي حققته مع الانتهاء من مهامها ضمن اتفاقية الصيانة الأساسية التي جمعت الطرفين فيما سبق، وإنجاز العمليات المتفق عليها. وكانت الاتفاقية الأولى قد تضمنت تولي شركة “جورامكو” عمليات الصيانة الثقيلة لعدة طائرات ضمن أسطول شركة Ryanair من طراز بوينغ “737 NG”، وذلك ضمن خطي صيانة في الهناجر، واستكمالها خلال الفترة الزمنية ما بين شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2019 وشهر حزيران من العام الحالي 2020. أما الاتفاقية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ والعمل في الخامس عشر من شهر تموز الماضي، وستستمر حتى شهر آذار من العام المقبل 2021، فتتضمن إجراء عمليات الصيانة على خمس طائرات من طراز “737 NG”، تتبع إثر ذلك بإجراء عمليات صيانة أخرى لـ7 طائرات إضافية طراز “A320” من تلك التابعة لطيرانLaudamotion وهو الطيران التابع لشركة Ryanair.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون بالقول: “نتطلع لموسم جديد ومثمر من العمل بعد التباطؤ الناجم عن الوضع العالمي، كما أن فرق عملنا على تمام الاستعداد لاستئناف أدوارهم وتقديم أفضل وأرقى خدمة. وباعتبارنا في جورامكو شركة خدماتها عالمية المستوى في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، فإننا لم نتوان يوما عن تعزيز سمعتنا بتعزيز قدراتنا، وتحسين وتوسيع إمكاناتنا، فضلا عن تنويع خدماتنا المتسمة بالجودة والموثوقية العالية التي نقدمها لعملائنا من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أثمر عن استقطاب المزيد من شركات الطيران المرموقة كل عام. فخورون بأن نتعاون مع شركة عريقة كشركة Ryanair واختيارنا لصيانة عدد من طائراتها وأن نكون شريك الصيانة الأول بالنسبة لها، الأمر الذي لم يكن له ليتحقق لولا الكفاءة العالية لفريق عملنا الذي نعتز به، والذي لم يدخر جهدا لإنجاز مهامه وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة بما يلبي التوقعات، وذلك بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.”

ومن جانبه، قال نائب كبير المهندسين ونائب الرئيس لعمليات الصيانة الثقيلة لدى شركة Ryanair، أندرو هولدر: “سعداء بالمستوى العالي للخدمة التي قدمتها لنا شركة جورامكو خلال موسم الشتاء، والتي واكبت برنامج الصيانة لدينا، كما لبت متطلباتنا الكبيرة وواسعة النطاق في هذا المجال على يد فريقها المتميز، وذلك بما يتوافق مع معاييرنا الرامية للحفاظ على بعض من طائراتنا التي تولت صيانتها بأفضل حال. هذا وأود الإشادة أيضا بمدى التواصل والتفاعل الفعال من قبل جورامكو والذي أسهم في إنجاز مهمتها على أكمل وجه وضمن الإطار الزمني المتفق عليه دون أية عوائق أو تحديات. نشكر كافة أعضاء فريق جورامكو، متطلعين لمزيد من التعاون عبر السنوات القادمة.”