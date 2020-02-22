“جورامكو” تطلق برنامج المنح الدراسية للتدريب على صيانة الطائرات

عمان- أطلقت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، والمملوكة من قبلها ومن قبل الملكية الأردنية، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، رسمياً، برنامج المنح الدراسية الأول من نوعه الذي يُعنى بالتدريب على صيانة الطائرات، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي أقامته تحت رعاية وزير العمل الأردني نضال البطانية في السابع عشر من شباط (فبراير) الحالي.

وكان اليوم المفتوح الذي احتضنت قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب فعالياته، قد تميز باستقطابه لمشاركة واسعة تجلت معها أهمية المنح من قبل المتقدمين الذين زاد عددهم الإجمالي على ألف متقدم من الشباب والشابات من أبناء المجتمع الأردني، والذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المنح التي من شأنها فتح آفاق جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً، سعياً للفوز بها.

هذا وكانت فعاليات اليوم المفتوح قد استهلت بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قال خلالها: “انطلقنا من رؤية طموحة نقدم معها فرصة للتقدم والتطور الذي لا ينعكس على المستفيدين منها من الأفراد فحسب، بل ينعكس أيضاً على المجتمع والبلد ككل. وتعبر هذه المنح عن حجم الاستثمارات التي نرصدها لخدمة أبناء المجتمع والمشاركة في خلق جيل جديد متميز ومتمتع بالكفاءة والقدرة على مواصلة البناء، وهو ما يؤثر بالإيجاب على التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة”.

وستغطي المنح التي تقدمها شركة “جورامكو” والتي يبلغ عددها 25 منحة، تكاليف البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة أربع سنوات بالكامل، فضلاً عن توفيرها لفرص التشغيل مع الوظائف المستدامة للمتدربين الذين سيتم ضمهم لكادر الشركة لدى استكمالهم لمساقات البرنامج وتخرجهم. وكان برنامج المنح الذي يندرج في إطار استراتيجية “جورامكو” للمسؤولية المؤسسية المجتمعية وبرامجها الموجهة لخدمة المجتمع ورد الجميل له، قد حظي بدعم شركة دبي لصناعات الطيران، خاصة وأنها تتماشى مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ورسائله لدعم الشباب وتمكينهم وخلق المزيد من الفرص لهم، من خلال توفير فرص التدريب المهني المتنوعة.

وتعد المنح الدراسية التي تقدمها “جورامكو” للتدريب والتأهيل في مجال صيانة الطائرات، الأولى من نوعها، كما أنها تعد أحد برامج وحلول الشركة المصممة للمساهمة في تطوير القطاع الخاص وقدرته، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكين الشباب وتعزيز انخراطهم في سوق العمل باقتدار، وبما يرفد القطاع والمملكة بالمزيد من الكفاءات.

هذا وستشهد الفترة المقبلة مراجعة وتقييم طلبات المتقدمين من قبل لجنة مختصة، ليتم إثر ذلك اختيار عدد من المرشحين الذين تنطبق عليهم معايير التنافس للانتقال للمرحلة التالية التي تشمل المقابلات والاختبارات التي سيتم إخضاعهم لها في منتصف شهر آذار (مارس) المقبل لاختيار الفائزين النهائيين منهم بالمنح، وذلك تحت إشراف لجنة خارجية مستقلة لضمان الاختيار العادل والمستند إلى أهلية ومزايا المتقدمين.

وستقوم شركة “جورامكو” خلال الأيام العشرة المقبلة بالتواصل مع المتأهلين لإعلامهم بانتقالهم للمرحلة التالية من مراحل عملية الاختيار متعددة الخطوات على طريق نيل المنح وشق طريقهم في هذه الرحلة التي ستغير مجرى حياتهم بدءاً من منتصف شهر نيسان (ابريل)؛ حيث ستنطلق فعاليات البرنامج التدريبي.