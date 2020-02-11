“جورامكو” تطلق منحة دراسية للتدريب على صيانة الطائرات

عمان- كشفت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، والمملوكة من قبلها ومن قبل الملكية الأردنية، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن إطلاق برنامج المنح الدراسية الأول من نوعه الذي يُعنى بالتدريب على صيانة الطائرات، وذلك عبر أكاديميتها، مستهدفةً ضمنه الشباب والشابات من حملة شهادة الثانوية العامة المهتمين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 سنة.

ويأتي برنامج المنح والذي يحمل شعار “حلق بمستقبلك”، والذي تقدم “جورامكو” معه 25 منحة مدفوعة التكاليف بالكامل وتستمر كل منها لمدة أربع سنواـت، كنتيجة حتمية للنجاح الذي استطاعت الشركة تحقيقه بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها شركة دبي لصناعات الطيران فيها خلال العامين الماضيين بقيمة تزيد على 15 مليون دولار، بهدف تطويرها وتعزيز أعمالها وتنميتها، والتي سطرت الشركة معها قصة نجاح مع عوائد تقدر بمليارات الدولارات، حتى أصبحت أكبر شركة مستقلة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

كذلك، فإن برنامج المنح يندرج في إطار استراتيجية “جورامكو” للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتي تلتزم الشركة من خلالها وعبر ما تتضمنه من برامج، بالمساهمة في إحداث فوارق إيجابية في واقع مختلف الفئات والقطاعات بالتركيز على الفئة الشبابية.