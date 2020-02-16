“جورامكو” تعلن عن اتفاقية صيانة لصالح طيران “أفيون”

عمان- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة مع طيران “أفيون”، الذي يعد أحد أكبر مشغلي الطيران الذين يقدمون خدمات التأجير الشامل للخدمة (تأجير الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين).

وانطوت الاتفاقية التي تم توقيعها في وقت سابق، وتحديداً في شهر آب (أغسطس) 2019 على تولي “جورامكو” مهمة إجراء عمليات الصيانة المكثفة لست طائرات ضمن أسطول طيران أفيون، من طراز A320.

وبموجب الاتفاقية، باشرت “جورامكو” خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019 عمليات الصيانة التي تواصلت على قدم وساق، والتي أسفرت عن إتمام العمل على خمس طائرات وسط خطط لتسليم الأخيرة مطلع شهر آذار (مارس) المقبل.

وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قائلاً: “تمثل اتفاقيتنا مع طيران أفيون خطوة استراتيجية لنا باتجاه الأمام، كونها تعبر عن توسعنا في العمل على نحو أكبر في أسواق أوروبا الشرقية، وتشير للتقدم المستمر الذي تشهده شركتنا من حيث الإمكانات والقدرات والخدمات التي تتيحها، والذي يندرج في إطار الرؤية التقدمية للشركة الأم؛ شركة دبي لصناعات الطيران، كما يعد ضرورياً للحفاظ على مكانتنا المتقدمة ودورنا المحوري باعتبارنا من أفضل الشركات المتخصصة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الأكثر شمولاً ورقياً”.

ومن جانبه، قال مدير الصيانة لدى طيران “أفيون”، ليونيدس تروفيموفيتش: “سعداء لتعاوننا مع شركة مرموقة كشركة جورامكو التي تتمتع بسمعة طيبة نظراً لمنهجيتها الاحترافية وخدماتها الكفؤة التي تقدم في إطار زمني قياسي. لقد لمسنا بأنفسنا وعلى أرض الواقع هذه المزايا التنافسية لدى الشركة التي نتطلع لأن تكون اتفاقيتنا هذه معها بدايةً لعمل مشترك مثمر، وأن تتوسع على نحو أكبر لتحقيق نتائج مهمة في المستقبل”.