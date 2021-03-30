“جورامكو” تعلن عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع طيران “فلاي دبي”

عمان-امتداداً للشراكة الطويلة التي تجمع بين الطرفين، أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع طيران “فلاي دبي”

وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد من الأول من آذار (مارس) من العام الحالي 2021، وتستمر حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، تتولى “جورامكو” مهمة إجراء عمليات الصيانة الثقيلة الدورية C Checks لطائرات الجيل الجديد من طراز بوينغ737-800 التابع لأسطول طيران “فلاي دبي”.

وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قائلاً: “إن شراكتنا الطويلة الأمد مع فلاي دبي، التي بدأت في العام 2013، تعد دليلا على جودة الخدمة التي نقدمها، وعلى قدرتنا على مواءمة احتياجات فلاي دبي وتلبية توقعاتها. وإنه لفخر لنا أن نظل شريك فلاي دبي التي تواصل اختيارنا عاماً بعد عام لتزويدها بخدماتنا رفيعة المستوى وإجراء الصيانة اللازمة لأسطولها المتنامي.” وأضاف ويلكنسون: “نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا ومهاراتنا، إضافة لتعزيز عروض الخدمات التي نقدمها، وذلك في إطار مساعينا الرامية على الدوام للحفاظ على مكانتنا المتقدمة والهامة كشركة مختصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية مع خدماتنا ذات المستوى العالمي والرفيع.”

وقال نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في “فلاي دبي”، ميك هيلز: “تعد جورامكو شريكاً أساسياً لنا في مجال صيانة الطائرات منذ العام 2013. ونتطلع لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع جورامكو، منتهزين الفرصة بمناسبة بدء الاتفاقية الجديدة لشكر كل القائمين على الشركة على الدعم الفعّال الذي قدموه لنا خاصة خلال فترة الجائحة، وكلنا ثقة بأن جورامكو لن تدخر جهداً في توفير أعلى مستوى من الخدمة والعناية لأسطولنا من الطائرات التي تقوم بصيانتها.”