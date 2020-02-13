“جورامكو” تقدم 25 منحة لدراسة صيانة الطائرات

عمان- أطلقت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو)، مبادرة “حلق بمستقبلك” المقدمة للشباب الأردني الشغوف بالتدريب على صيانة الطائرات في أكاديمية جورامكو، تضمنت تقديم 25 منحة دراسية بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون دولار، وتنتهي بالتوظيف فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لجورامكو جيف ويلكنسون في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن المبادرة تقدم للطلبة المستفيدين من المنح، تدريبا مهنيا على مدى أربع سنوات، ينقسم إلى شقين، الأول نظري لمدة سنتين، والآخر عملي لمدة سنتين، وصولا إلى تخريجهم كفنيي صيانة طائرات مؤهلين ومرخصين محليا ودوليا عقب اجتياز الامتحان في نهاية التدريب، مضيفا أن الشركة ستوظف الخريجين ممن اجتازوا التدريب بنجاح.

وتأتي المبادرة وفق ويلكنسون تجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ورسائله لدعم الشباب وخلق فرص العمل وإتاحتها أمامهم عبر توفير فرص التدريب المهني المتنوعة.

وحول شروط المنحة، أوضح أن المبادرة تستهدف الشباب والشابات ذكورا وإناثا، من حملة الثانوية العامة المهتمين، ولا تتطلب شروط التقديم حدا أقصى للفئة العمرية، إذ يحق للجميع التقدم بطلباتهم، لكن يفضل من تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 عاما.

وبين أنه سيتم دعوة الراغبين بتقديم طلباتهم للمشاركة في فعاليات اليوم المفتوح الذي تقيمه “جورامكو”، بهدف تقديم المزيد من المعلومات للمهتمين وإتاحة المجال أمامهم لتقديم طلباتهم، وذلك في 17 شباط الحالي، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، فيما تبدأ فعاليات اليوم المفتوح من الساعة 9,30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.

وحول المعايير التي تزيد من فرصة المتقدمين ليكونوا مرشحين مثاليين للفوز بالمنحة، أكد أنها تتمثل في تمتع المتقدم بالشغف في مجال الطيران، وبالقدرة والاستعداد على فهم والتعامل مع الآلات، وبمستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية.

أما عن الأوراق المطلوب تقديمها خلال اليوم المفتوح، أوضح أنها عبارة عن صورة شخصية حديثة، ونسخة محدثة من السيرة الذاتية.

وعن الشروط والأحكام المتعلقة باختيار الطلاب للفوز بالمنحة، فإنها تتثمل وفق ويلكنسون، بأن يمتلك المتقدم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبمستوى جيد جيدا في اللغة الإنجليزية، إلى جانب اجتياز المتقدم اختبارات الكفاءة التي سيتم إجراؤها خلال اليوم المفتوح.

وسيبدأ الحاصلون على المنحة بالتدريب لدى جورامكو خلال شهر نيسان من العام الحالي، ولمدة اربع سنوات بحسب ويلكنسون، الذي أضاف أن استكمال المساق التدريبي بنجاح يضمن فرص توظيف وتشغيل المتدربين لدى جورامكو.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية “جورامكو” للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، مؤكدا أنها ستفتح الأبواب أمام الشباب للتعلم واكتساب المعارف والمهارات في مجال صيانة الطيران وإتقانها، وهو ما سيسهم في تأمين مستقبل واعد لهم في هذا المجال الحيوي، كما يرفد المملكة بالمزيد من الكفاءات في هذا المجال.

وقال إن جورامكو تسعى عبر مبادرتها إلى المشاركة في دعم جهود خفض معدل البطالة، وتخفيف الأعباء عن الشباب وذويهم، والمساهمة بفعالية في دعم اقتصاد البلاد من خلال العمل الدؤوب على تطوير أعمال وأداء القطاع الخاص.

وحول جورامكو، قال ويلكنسون إنها دخلت حاليا الأسواق الأوروبية بنجاح كبير، حيث وقعت اتفاقيات صيانة مع خطوط جوية كبيرة مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية الإيطالية والخطوط الجوية الدولية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية وشركة طيران راين اير، مما أدى لزيادة حجم العمل بالاشهر الــ 18 الماضية ونتج من ذلك زيادة الطلب على توفير فرص العمل.

وأشار إلى أن عدد العاملين في جورامكو كان 850 موظفا لكنه ارتفع إلى 950 بحلول العام الماضي وأصبح حاليا 1050 موظفا بزيادة تتراوح ما بين 15 – 20 بالمئة.

وقال إن الحاجة ملحة لوجود طلبة على مقاعد الدراسة الآن لتوفير الطلب في المستقبل على الوظائف، مشيرا إلى ان المبادرة هي الاولى من نوعها في الاردن، وتعتبر تجربة أولية ممولة بالكامل من قبل جورامكو، لكنها تحتاج دعما من الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد جورامكو واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 50 عاما من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، وتخدم قاعدة واسعة من الزبائن في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا وروسيا فضلا عن بلدان رابطة الدول المستقلة.

بترا