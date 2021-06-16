“جورامكو” و”فولغا دنبر-الخليج” توقعان اتفاقية إطارية للتعاون المشترك



دبي- وقعت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو” التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، و”فولغا دنبر-الخليج” لصيانة الطائرات والكائن مقرها في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً اتفاقية إطارية للتعاون فيما بينهما في مجال صيانة وتجديد وإصلاح الطائرات التجارية.

وتهدف الشركتان اللتان تعد كل منهما كياناً مستقلاً عبر الاتفاقية لتعزيز قدرتيهما وإمكاناتهما، ولتحسين أوجه التعاون والعمل المشترك من أجل تقديم تجربة متكاملة للعملاء ضمن محطة موحدة، فضلاً عن تحفيز وتعزيز التطور والنمو المستدام لكلا الطرفين.

وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قائلاً: “متحمسون للعمل جنباً إلى جنب مع شركة فولغا دنبر-الخليج، في خطوة ستمكننا من تعزيز دعمنا لعملائنا الكرام في جميع أنحاء العالم، والإيفاء بالتزاماتنا تجاههم على أفضل نحو. ويعكس هذا التعاون مدى الثقة العالية بكل من جورامكو وفولغا دنبر-الخليج كأسماء لامعة في قطاع صيانة وتجديد وإصلاح الطائرات التجارية، كما أنه يشرع الأبواب أمامنا لتشكيل مستقبل القطاع وقيادته على مستوى المنطقة بما يضمن الاستعداد للتفوق في تلبية احتياجات العملاء”.