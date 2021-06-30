“جورامكو” و”لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط” توقعان مذكرة تفاهم

عمان- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة “جورامكو”، وهي قسم الهندسة التابع لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها، عن توقيع مذكرة تفاهم جمعتها مع “لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط” (LTME)، الشركة الرائدة في مجال التصنيع والمزود المستقل للخدمات الفنية المتخصصة لصناعة الطيران في العالم، وذلك من أجل العمل المشترك الهادف لرفد “جورامكو” بالخبرات التقنية والفنية، وبالمزيد من حلول صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية.

وقد وقعت مذكرة التفاهم رسميا من قبل كل من الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، والرئيس التنفيذي لشركة “لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط”، زياد الحازمي، في جناح “جورامكو” الذي احتضنه مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات MRO ME 2021 المنعقد مؤخرا.

وتنطوي مذكرة التفاهم على أهمية كبيرة؛ حيث ستتمكن “جورامكو” عبرها من رفع قدراتها على الصعيد الداخلي، فيما “لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط” ستنقل مجموعة من قطع الغيار لموقع “جورامكو” من أجل تخزينها لديها وإجراء عمليات الإصلاح اللازمة في حال الحاجة، ومن تعزيز أعمالها المتعلقة بخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية باعتبارها مزود مفضل لهذه الخدمات بالنسبة لشركة “جورامكو” خاصة ما يُعنى منها بأغطية محركات الطائرات (Nacelles)، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على العملاء النهائيين، كما يوفر لشركات الطيران حلا كفؤا وفعالا من حيث التكلفة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جورامكو”، جيف ويلكنسون، قائلاً: “تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة نوعية إلى الأمام وبداية شراكة مثمرة وذات فائدة كبيرة لكلا طرفيها. سعداء جدا بالعمل جنبا إلى جنب مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مستقبل واعد بالعمل الدؤوب والتقدم والارتقاء المشترك.”