شركات وأعمال

“جورج أبوزيد” تكرم عددا من موظفيها

منذ ساعة واحدة
شركة جورج أبوزيد وشركاه
شركة جورج أبوزيد وشركاه

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عمان- تقديرا لخدمتهم الطويلة وإخلاصهم وتفانيهم في أداء أعمالهم، كرمت إدارة شركة جورج أبوزيد وشركاه عدداً من موظفيها الذين صادفت الذكرى السنوية لانضمامهم للشركة 15 عاما، 20 عاما، و25 عاما خلال العامين 2020-2021.
ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الشركة الدائم على الاهتمام بموظفيها وتقديرا لعطائهم وتفانيهم بالعمل.
وفي ختام التكريم، تم تسليم الدروع وشهادات التقدير على الموظفين المكرمين.

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