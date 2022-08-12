جورج وسوف يصطحب جمهور الفحيص في رحلة طربية مفعمة بالحب

أحمد الشوابكة



الفحيص- أضفى سلطان الطرب جورج وسوف نكهة على أولى فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين؛ حيث أطرب الجمهور الذي انتظره على المسرح الرئيسي مساء الخميس.

وتجملت فضاءات المسرح بمجموعة من أغنيات سلطان الطرب؛ حيث اصطحب أبو وديع الجميع في رحلة بباقة من أهم وأشهر أعماله الغنائية. وبكلمات عفوية، قال وسوف: “ما أروع الأردن وشعبها الطيب والحلو.. أحبكم وأنتم غاليين على قلبي.. الله يجعل أيامكم فرح ودياركم عامرة يا رب”.

وأطل وسوف على المسرح وهو يتكئ على (كرسي) نظرا لحالته الصحية، وجاء حفله الغنائي بصحبة فرقته وبقيادة المايسترو إيلي العليا. وعلى نغمات إحدى أغنياته استقبله جمهوره، وغنى “خسرت كل الناس، يا ليل العاشقين، بتعاتبني على كلمة، سلف ودين، طبيب جراح، صابر وراضي، وقلب العاشق دليلو”، وكذلك رائعته “كلام الناس”، وغيرها من الأغنيات التي قام الجمهور بترديد كلماتها مثل أغنية “علم قلبي الشوق”.

ووسوف الذي استطاع أن يحافظ على جماهيريته الواسعة طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاما، أخذ جمهوره لفسحة طربية استثنائية، بأغنيات مثل “سهرت الليل”، و”تأخرت كثير”، و”الهوى سلطان”، و”إرضى بالنصيب”، و”بستنى باليوم واليومين”، و”بيحسدوني لما اضحك” و”ويوم الوداع”، وغيرها من الأغنيات التي لاقت رواجاً.

وبات واضحاً التفاعل بين الفنان وجمهوره المحلي والعربي، بمشاعر من الحب. وفي نهاية الحفل قدم المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص أيمن سماوي درع المهرجان لسلطان الطرب، تقديراً لمشاركته في فعالياته.

ويشارك في إحياء الحفلات الجماهيرية على مسرح المهرجان الرئيسي، نجوم الغناء الأردني والعربي: راغب علامة، ملحم زين، دلال أبو آمنة، معين شريف، محمد عساف، ديانا كرزون، ماجد زريقات، جهاد سركيس، محمود سلطان، عطا الله هنديله، مصعب الخطيب، حمدي المناصير وباسل جريسات.

وينظم المهرجان ندوة نقاشية حول دور الدراما العربية في نقل الواقع المعاصر وتعزيزه فنياً، يتحدث بها كل من: نقيب الفنانين المصريين الدكتور أشرف زكي، والفنانات ليلى علوي، الهام شاهين وروجينا، وتدير اللقاء الفنانة الدكتورة ريم سعادة.

فيما يقدم مسرح القناطر في عروضه اليومية، الفنانين: فرقة أساطير الطرب من الأردن، والفنان السوري عامر العجمي، وفرقة ماربيلا من الأردن والفنان الأردني محمد طه، والفنانين الأردنيين ينال المصري وفوز شقير، وفرقتي “الرواد الكبار” و”نايا”.