“جوردان رايدرز” تقيم تحدي المهارات الأول في قرية الدّراجين ودرّاجو “المركزية ياماها” يتألقون ويحصدون الألقاب

عمّان، تشرين الثاني 2022: وسط أجواء من التشويق والإثارة، نظّمت “جوردان رايدرز”؛ أكبر وأقدم منظمة رسمية للدّراجين في الأردن، تحدي المهارات الأول بمشاركة 23 درّاجًا ودرّاجة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال سباقات الدراجات النارية، من بينهم ثلاثة من درّاجي “المركزية ياماها” الذين تألقوا في التحدي وحصدوا عدة ألقاب، وهم سند تحقاخة وحمزة عبد الباري ومحمد الداودي، وذلك يوم الجمعة 18 تشرين الثاني الجاري في قرية الدّراجين بمنطقة ناعور في عمّان، بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة “زين الأردن”.

شهد التحدي؛ والذي أُقيم في منطقة مغلقة وفقًا لنظام “الجيمخانا” بالاعتماد على الوقت، منافسة كبيرة بين الدّراجين ضمن ثلاث فئات هي: التورينج والكروزر والأدفنشر؛ حيث وفّرت الأردنية لرياضة السيارات أجهزة متطورة لحساب الوقت بدقة. وفاز بالمركز الأول لكل فئة على التوالي: طارق النداف، ومحمد الداودي، وحمزة عبد الباري. وقد تم توزيع هدايا قيّمة للفائزين بالمركز الأول لكل فئة، وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة. وإلى جانب ذلك، فاز حمزة عبد الباري بكأس المركز الأول على المستوى العام في حين حلّ محمد الداودي بالمركز الثاني. وإلى جانب ذلك، نالت أماني عمورة كأس السيدات. وكان سند تحقاخة قد حصد المركز الثالث في فئة الكروزر.

ولضمان أعلى معايير السلامة والأمان، حرصت “جوردان رايدرز” قبل إقامة التحدي على إجراء فحص فني للدراجات النارية المشاركة والتأكد من أن محركاتها تزيد عن 500 سي سي، وأن جميع الدّراجين حاصلون على رخصة تسابق من الأردنية لرياضة السيارات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور وائل البكري، مدير “جوردان رايدرز”: “فخورون بإقامة هذه الفعالية التي جمعت نخبة من أبرز الدّراجين والدّراجات في المملكة وسط التزام صارم بمعايير السلامة والأمان، ونهنئ الفائزين بهذا التحدي الذي يهدف إلى تزويد الدّراجين بالمهارات التي تساعدهم في تفادي الحوادث والأخطار أثناء القيادة وتعزيز القيادة الآمنة”. وأضاف: “أصبحت الدراجات النارية في وقتنا الحالي وسيلة عملية وفاعلة في المناطق المزدحمة؛ حيث تشهد إقبالًا كبيرًا سواءً من الشباب أو الشابات. ومع إقامة مثل هذه الفعالية، نسعى إلى زيادة الوعي حول استخدام الدراجات النارية وطرق قيادتها بشكل آمن وسليم، ليحظى الدّراجون بتجربة ممتعة على الطرقات”.

وبدوره، علّق فارس حدّاد، المدير العام لـ “المركزية ياماها” قائلًا: “نشكر “جوردان رايدرز” على هذا التنظيم الرائع، ويسعدنا دائمًا التواجد إلى جانب زملائنا من الوكلاء والمجموعات في مثل هذا الحدث الذي من شأنه رفع وعي الدّراجين وتعزيز معرفتهم بقيادة الدراجات النارية وأساسياتها السليمة، آملين إقامة المزيد من هذه الفعاليات في الأردن”. وأضاف: “يسرنا دعم ثلاثةٍ من أبرز الدّراجين في المملكة للمشاركة في هذا التحدي الشيّق على متن دراجات ياماها، ونفتخر بفوزهم وتتويجهم بالألقاب، بما يؤكد على اهتمامنا برعاية الشباب الأردني الموهوب وإتاحة الفرصة لهم للتميز والإبداع”. ومن الجدير بالذكر أن “المركزية ياماها” قد قدمت هدايا للفائزين بالمركز الأول لكل فئة.