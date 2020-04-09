“جوسوي” تطلق حملة لتعقيم مرافق صحية وطبية ومؤسسات عامة

عمان الغد– أطلقت الشركة الاردنية السويدية للمتجات الطبية والتعقيم (جوسوي) حملة لتعقيم المؤسسات الطبية وتجمعات الاطباء والمرافق والمؤسسات العامة التي تحتاج الى التعقيم.

وقال مدير التسويق في الشركة علي شاهين ان الحملة تأتي في اطار المسؤولية الوطنية للشركة، والتي تهدف الى الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الجهود الوطنية الرامية لمنع انتشار فايروس”كورونا”.

واضاف ان الشركة قامت اليوم بحملة تعقيم لوزارة الصناعة والتجارة ومرافبة الشركات، وانه سبق لها ان قامت بتعقيم العديد من المؤسسات الوطنية العامة في لواء ناعور ومركز صحي العدسية.

واشار شاهين ان خطة الشركة ستشمل تعقيم شارع الخالدي الذي يتواجد فيه اكبر تجمع للاطباء في المملكة، كما تشمل تعقيم تجمعات طبية اخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.