“جوسيل” تطلق تطبيقا إلكترونيا لتحسين وتعزيز تجربة التسوق

عمان-الغد- أطلقت “جوسيل”، وهي شركة ناشئة متخصصة بتقديم تجربة تسوق إلكترونية متكاملة في السوق الأردني من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد وIOS (أجهزة الآيفون) ليكون المنصة والوجهة الأساسية للتسوق داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مع تقديم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تحسين وتعزيز تجربة التسوق لدى المستخدم.

وذكر المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة “جوسيل” عبدالعليم حسين، أن إطلاق تطبيق “جوسيل” في السوق الأردني سيكون إضافة جديدة للمستخدم؛ حيث نعمل على شبكه مع عشرات الموردين والوكلاء الموثوقين والمعتمدين لأشهر العلامات التجارية ليتمتع بتجربة تسوق آمنة وذات قيمة إضافية عالية.

وشركة “جوسيل” هي إحدى الشركات الناشئة المستفيدة من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال مؤسسة “إنجاز” mySTARTUP، من خلال إطلاق تطبيقها رسمياً للتوسع بشكل أكبر في السوق الأردني وتوسيع أعمالها وتطوير الخبرات البشرية لديها لتقديم أفضل الخدمات والحصول على حصة سوقية أكبر.

وأضاف عبدالعليم حسين “أن جوسيل تمتلك فريقاً متخصصاً يعمل على تقديم خدمات قبل وأثناء وما بعد البيع ليسهل على المستخدم تجربة تسوق مرنه، وذلك من خلال تقديم أفضل النصائح وإضافة المعلومات الكافية وتوفير الشروحات والمراجعات الصوتية والنصية لكل منتج بشكل منفصل، وهو ما يوفر المعلومات الأساسية كافة التي يحتاجها المستخدم عن كل منتج، إضافة إلى استعانة جوسيل بخدمات الذكاء الاصطناعي AI بكتابة المراجعات عن المنتجات لتكون متقنة بشكل عال”.

وتطمح “جوسيل”، بحسب عبدالعليم حسين، إلى الانفتاح على الأسواق الإقليمية مثل السوق العراقي ليكون أول تطبيق يقوم بالشحن من الدول الإقليمية إلى السوق الأردني مع تحقيق عامل السرعة وأفضل الأسعار، كذلك ستركز “جوسيل” على إعادة استهداف المستخدمين بمختلف الشرائح وتحفيزهم على الشراء، من خلال العروض والخصومات الدائمة والمستمرة التي من شأنها أن تكون إضافة بقيمة عالية لجميع المستخدمين.

وبين عبدالعليم حسين، أن شركة “جوسيل” تصب كامل استثماراتها وعلاقاتها على خدمة العملاء بشكل احترافي، عبر التركيز على تحسين وتطوير الخدمات اللوجستية الخاصة بها لتتمكن من خدمة عملائها بشكل أسرع، كذلك التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع بشكل حقيقي بتوفير الضمان والكفالة المصنعية وخدمات الاستبدال والاسترجاع لتكون الفائدة الكبرى للمستخدم النهائي، وتوفير خدمات وطرق دفع عدة ومختلف مثل الدفع ببطاقات الائتمان والدفع عند الاستلام نقداً أو بالبطاقة الائتمانية، مما يتيح خيارات أكثر للمستخدم، كذلك سيتم دعم نظام التقسيط بالتعاقد مع مختلف البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في السوق المحلي.

وأخيراً، ذكر عبد العليم حسين أن تطبيق “جوسيل” سيكون المنصة التي تساعد جميع التجار والموردين والوكلاء الرسميين المعتمدين في السوق الأردني على تحقيق مبيعات أكثر مع فرص وصول أعلى للعملاء المحتملين لمنتجاتهم وبضائعهم، وذلك من خلال خطط تسويقية وحوافز بيعية تتبعها الشركة بشكل مستمر ومنتظم على مدار السنة.