جولة تفقدية تسبق انطلاق بطولة الناشئين

عمان – الغد – قام وفد اتحاد غرب آسيا بزيارة تفقدية أخيرة الى “ستاد الأمير محمد” ، للتأكد من جاهزية كافة التحضيرات لبطولة الناشئين السابعة (تحت 15 عاماً) بكرة القدم والتي تنطلق منافساتها الإثنين المقبل.

وكشف وفد غرب آسيا ، يأتي في مقدّمته المراقبين الآسيويين القطري علي النعيمي والإماراتي حمد المزروعي، والمنسّق العام للبطولة عروبة الحسيني على التجهيزات النهائية للملعب بحضور مدير البطولة في اللجنة المنظمة معتصم الحنيطي، والمنسقين المحليين محمد مانكو وليث عجاج والمنسق الإعلامي للإتحاد الأردني مهند الجويليس.

واطلعت اللجنة المشرفة على التدريبات الأخيرة التي قامت بها اللجنة المنظمة استعداداً لافتتاح البطولة والتي تضمّنت بروفا لحاملي الأعلام للإذاعة الداخلية ، بالإضافة الى الأطفال (Ball Boys) والشاشة في الاستاد.

كما تابعت اللجنة المشرفة سير الأعمال في الملعب ، حيث تفقّدت المركز الإعلامي والمنصة الرئيسية ومنصة كبار الزوار ومدرّجات الجماهير ، بالإضافة إلى غرف اللاعبين والحكام ، وتم التأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية والتقنية.

وأبدى الوفد ارتياحه التام للمنجزات ، مؤكداً ثقته بخبرات الكوادر العاملة في البطولة ، التي تشارك فيها 9 منتخبات هي، الأردن (المضيف)، لبنان، الكويت، السعودية، البحرين، سوريا، فلسطين، العراق وعُمان.

وفي سياق متصل، يُعقد الإجتماع التنسيقي للبطولة في فندق الريجنسي بالاس ، اليوم الأحد، بحضور مدراء المنتخبات المشاركة، يليه المؤتمر الصحفي للبطولة بحضور المدراء الفنيين للفرق.