جولة حاسمة لقطبي مدريد وتوتنهام وسيتي بـ “التشامبيونزليغ”

باريس – أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اليوم الأول من الجولة الخامسة الثلاثاء، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في لقاء قمة الثلاثاء في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى، حيث كان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات.

ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقباً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علما أن الأخير تعادل معه على أرضه 2-2، في مباراة كان متقدما فيها بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 55.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيطيح بآمال الفريق البلجيكي ويخرجه من المنافسة ويمنح التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته، ويحصر المنافسة بين الفريقين على البطاقة المؤهلة إلى “يوروبا ليغ”

ويعوّل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للفريق الإسباني على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، وفاز ريال في خمس من أخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد.

ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 10 اهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري الاسباني واشاد به مدربه بالقول “لا ادري ما اذا كان بنزيمة افضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. انا سعيد من اجله وكل يوم يثبت بانه لاعب محوري في الفريق”.

واعتبر زيدان بان فريقه الان “افضل مما كان عليه في مباراة الذهاب بكل بساطة. خضنا مباراة معقدة في باريس لكن الامر اصبح من الماضي. لن نلعب للثأر، كل ما نريده هو خوض مباراة جيدة”.

