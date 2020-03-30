جولة لـ”الغد” على أقسام العزل.. الخشمان يؤكد: شفاء 29 مصابا بكورونا في “مستشفى حمزة” – (فيديو)

محمود الطراونة

عمان – كشف مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور عبد الرزاق الخشمان عن 29 حالة شفاء من فايروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة وخروجها من المستشفى بعد تسجيل 7 حالات خروج اليوم الاثنين اربع منها لجنسيات فرنسية وواحدة لارجنتيني واثنتين لاردنيين.

وأشار خلال جولة لـ”الغد” في اقسام العزل بالمستشفى الى ان الكوارد الطبية تعمل على مدار شفتات كل شفت أربعة عشر يوما وبجاهزية عالية حيث اعد كامل المستشفى لعمليات العوزل لوباء كورونا.

وبين ان جميع التخصصات مناوبة وان مجموع الحالات المتواجدة في المستشفى زاد على 150 حالة عزل إضافة الى الحالات التي يتم فحصها وتأتي تباعا الى المستشفى.

وكانت جولة “الغد” جاءت للكشف على جاهزية أقسام العزل في المستشفى حيث أظهرت الجولة التزاما كاملا باللباس الواقي من فايروس كورونا وعمليات التعقيم وإجراءات ضبط العدوى.

وبين الخشمان ان المستشفى يجري فحوصات يومية للكوادر الطبية والتمريضية والخدمات للتأكد من خلوها من فايروس كورونا، لافتا إلى أن العمل يتم على مدار الساعة وبوتيرة متسارعة مرتبطة بشكل مباشر مع وزير الصحة.

ولفت إلى أن وزير الصحة سعد جابر وفر كافة التجهيزات والاحتياطات اللازمة للمستشفى والأجهزة وزيادة اقسام العزل بالمستشفى لتشمل المستشفى كاملا.

وعلى هامش الجولة كشف الأطباء والموادر التمريضية الصعوبات التي يواجهونها وحجم الخطر الذي يتعرضون له بشكل مباشر مؤكدين على التزامهم الكامل باجراءات ضبط العدوى .

ووجهوا رسالة الى المواطنين الأردنيين اننا نتعرض لمواجهة خطر فايروس كورونا مقابل التزامكم بمنازلكم لننتصر على الفايروس ان شاء الله.