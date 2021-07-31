جولة مفاجئة للخصاونة لمطار الملكة علياء

عمان- قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بجولة مفاجئة مساء اليوم السبت الى مطار الملكة علياء الدولي للوقوف على الخدمات المقدمة للمسافرين من مواطنين وزوار أو عبر المطار إلى مختلف دول العالم.

واطلع رئيس الوزراء على الاجراءات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، مؤكدا اهمية المواءمة بين انسياب حركة المسافرين وظروف جائحة كورونا التي توثر على الاردن والعالم، وايضا ضرورة الدقة والانضباطية في تنفيذ هذه الاجراءات حفاظا على سلامة المواطنين والمسافرين ومستخدمي المطار وخدماته.

وأكد رئيس الوزراء لدى حديثه مع كوادر المطار والقائمين، أهمية اخذ المطاعيم المضادة ضد فيروس كورونا المستجد والحث على أخذها، لأجل المضي قدما وبنجاح في مكافحة تداعيات الجائحة، وتلافيا لحدوث تراجع في الحالة الوبائية ما يوثر على الجميع، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من كورونا.

كما اكد رئيس الوزراء اهمية تقديم افضل الخدمات للمسافرين من مواطنين وزوار وبشكل يعكس هذه الخدمات بأفضل أوجهها.

وشكر رئيس الوزراء، العاملين في المطار على جهودهم في خدمة المسافرين والكوادر العاملة على إنفاذ اجراءات مواجهة كورونا وبذلها جهودا كبيرة خدمة للجميع والحفاظ على سلامتهم. -(بترا)