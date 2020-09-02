جولة ميدانية للإعلاميين الرياضيين للوقوف على جاهزية ستاد الحسن

اربد – الغد – نظمت ادارة مدينة الحسن للشباب جولة ميدانية للإعلاميين الرياضيين في الشمال على ستاد الحسن بمدينة إربد للوقوف على جاهزيته بعد معالجة بعض المناطق في أرضية الملعب.

وشارك في الزيارة وسائل إعلامية محلية مختلفة حيث تم تعريفهم بالمراحل المتقدمة لإنهاء العمل في الاستاد الذي دخل مرحلة الجاهزية وينتظر فقط تحديد موعد عودة استقباله للمباريات من قبل اتحلد الكرة.

واستمع الزملاء الاعلاميون إلى الإجراءات الفنية والإدارية التي تعنى بجاهزية الملعب خلال المنافسات وسبل تكثيف الجهود للحفاظ على صلاحية الأرضية لاستقبال المباريات حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

كما عرضت الجهات المشرفة على الملعب أبرز الإجراءات التي اتخذت بعد التقرير الفني الذي أعده الاتحاد عبر خبراء وإرساله إلى الجهات ذات العلاقة وتضمن بعض الملاحظات الخاصة بالأرضية العشبية.

وقدم مدير المدينة محمود بني سلامة شرحا مفصلا عن كافة الاجراءات والاعمال التي تمت بالتنسيق بين وزارة الشباب والاتحاد الاردني لكرة القدم مبينا ان الاعمال التأهيلة سارت ضمن خطة فنيه وضعت من قبل لجنة من مهندسين زراعيين شكلت من قبل وزارة الشباب وتم اخذ عينات من ارضية الملعب على اثر التلف في الغطاء الاخضر للملعب وارسالها لمخترات الجمعية العلمية الملكية والتي اظهرت عدم تعرض الارضية للفطريات او العفن ليتبن للجنة ان الخلل كان تقصيرا من متعهد عطاء الصيانة على ارضية الملعب.

وأبدى بني سلامه ارتياحة للاجراءت التي تمت لاعادة تأهيل بعض المناطق في الملعب مشيدا بالجهود التي بذلت من كافة الاطراف سواء اتحاد كرة القدم او وزارة الشباب ومن خلال الشركة المتعهدة لاعمال الصيانة ومتابعة واشراف الكادر العامل في قسم الزراعة بالمدينة.

وبين أن فترة التوقف للدوري منحت المعنيين فرصة لتواصل العمل بأرضية الملعب ومعالجة الاختلالات التي ظهرت واستدعت بالتالي التدخل لنقل المباريات المقررة بالجولة الرابعة وبالتالي الاطمئنان على نمو النجيل في المناطق التي تضررت لعدة عوامل ليعود الملعب كما هو مقرر لاحتضان المباريات المقررة على الجدول وذلك اعتبارا من الحادي عشر من الشهر المقبل وفق ماهو متوقع.

واستعرض بني سلامة العطاءات التي تمت مؤخرا في ستاد كرة القدم مشيرا الى اتمام عطاء تحسين انارة الملعب والذي تم طرحه مؤخرا من قبل الشؤون الهندسية في الوزارة بالاضافة الى طرح عطاء تركيب كراسي لمدرجات الجماهير بدل التالف والذي يأتي بمراحله الاخيرة .

واكد مدير المدينة ان وزارة الشباب وعلى رأسهم الدكتور فارس بريزات وزير الشباب وامين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور وكافة كوادر مدينة الحسن للشباب لن تألو جهدا في تقديم وتسهيل كافة الاعمال امام الرياضيين وبمختلف الالعاب والمسابقات.