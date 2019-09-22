“جولف الناشئين” ينهي تحضيراته للبطولة العربية

محمد عمّار

عمان – كثف لاعبو المنتخب الوطني للجولف من تدريباتهم للدخول في منافسات البطولة العربية للناشئين والسيدات والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 22-27 شهر ايلول (سبتمبر) الحالي، ويشارك في البطولة منتخبات عُمان، الامارات،تونس، الصومال، ليبيا، السعودية، لبنان، مصر، الى جانب المنتخب الوطني.

ومن المقرر ان تجري صباح اليوم على ملعب دريم لاند قرعةالبطولة، حيث سيتم توزيع المشاركين الى مجموعات، تضم كل مجموعة 4 لاعبين، وتقام منافسات البطولة على مدار 3 ايام، فيما اشار مدرب المنتخب عامر الحسن الى ان المنتخب وضع اللمسات النهائية قبل دخول المنافسة، مؤكدا أن لاعبي المنتخب لديهم طموح عالي لتقديم أداء يليق بتقدم اللعبة، رغم المنافسة الشديدة التي ستشهدها البطولة بوجود نخبة اللاعبين العرب في هذه الفئات.

من جانبه، أكد رئيس الوفد ونائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي، أن أسرة الاتحاد نجحت في توسيع قاعدة اللعبة من خلال استهداف الفئات العمرية، وان مشاركة الاردن في البطولات العربية أصبحت متنوعة في جميع الفئات، وهذا ما سيعمل على زيادة عنصر الاحتكاك والخبرة، مقدما الشكر الى اللجنة الأولمبية لدعمها الكبير لرياضة الجولف، فيما قدم الامين العام للجنة الاولمبية كل اشكال الدعم للمنتخب في البطولة العربية، مبينا أن المنتخب تطور مستواه، من خلال تدريبات مكثفة على ملاعب شركة واحة ايلة والتي ساهمت بتقدم لاعبي المنتخب وتحطيم ارقامهم المحلية.

وتلقى الوفد الأردني عبارات الثناء من الوفود المشاركة بعد نجاح تنظيم بطولة الاردن المفتوحة ودخولها ضمن التصنيف العالمي للهواة وكذلك احتفاظ الفتى الذهبي شيرغو الكردي بلقبها في نسختيها الأخيرتين ، ويرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد ناصر الشوملي، ويضم المدرب عامر الحسن واللاعبين يامن قعدان، ريان حسان، حمزة سلمان، عبدالله حسان إضافة إلى لاعبة المنتخب مجد نجادا.