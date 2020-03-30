جوندوجان يؤيد منح ليفربول لقب الدوري الانجليزي

مدن – قال الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه قد يؤيد منح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-20 إلى ليفربول إذا لم يتم استئناف المنافسة بسبب جائحة فيروس كوورنا المستجد.

وأوضح جاندوجان، في تصريحات لقناة (زد دي إف) التلفزيونية من ألمانيا أنه سيكون “من العدل” منح لقب البريميير ليج إلى ليفربول، الذي يحافظ على فرق بواقع 25 نقطة على سيتي نفسه وقبل وقف المنافسة الإنجليزية كان على بعد انتصارين فقط من حسم لقبه الأول منذ ثلاثين عاما.

وقال النجم الألماني إزاء احتمالية تعذر استئناف البطولة “يجب أن تكون عادلا كرياضي”.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى في 3 أبريل/نيسان لمعالجة الوضع.

ولا تزال البطولة متوقفة حتى نهاية أبريل، لكن كل شيء يشير إلى أن الوضع سوف يتطور إلى الأسوأ بالنظر إلى تطور الوباء. – (إفي)