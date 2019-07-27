“جونسون” تكشف عن أكبر تحول من نوعه في تاريخها

عمان – أعلنت جونسون عن تحوّل شامل في علامتها التجارية ومنتجاتها هو الأكبر من نوعه في تاريخها البالغ 125 عاما تحت شعار “معيار جديد للطافة”، وذلك لتلبي أحدث الاحتياجات والمتطلبات في تربية الأطفال. ويركز التحول الحاصل بشكل أساسي على تقديم منتجات تلائم الاحتياجات والتوقعات الجديدة لدى الأمهات الشابات اللواتي يعتمدن فلسفة أكثر بساطة وتفضيلا للمكونات الطبيعية الصديقة للبيئة في تربية أطفالهم. وقد أجرت جونسون لهذه الغاية استبيانا شمل أكثر من 26.000 أم وأب حول العالم، من بينهم أمهات وآباء من دول الخليج العربي، كي تحقق أكثر المطالب الملحة لدى الأهالي اليوم، وذلك من خلال إجرائها تطويراً شاملاً لمنتجاتها كي تراعي التغيرات الحاصلة في تربية الأطفال خلال آخر 40 عاماً، سواءً من ناحية المكونات، أو من ناحية المظهر والملمس. وقالت فيفيان ناسومو أوديور، مديرة التسويق في جونسون للأطفال في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: “هذه محطة جوهرية وتدعو للفخر بالنسبة لجونسون. لقد وضعنا أسلوب التربية الحديثة في الجوهر عند تجهيز مجموعة جونسون المطورة هذه، فكل منتج مصنوع بعناية لكي يكون على أكبر قدر ممكن من اللطافة. كما عملنا على دعم الترابط بين الوالدين وأطفالهم في مختلف مراحل نموهم. نحن نؤمن بعالم لطيف ونريد أن نكون أكثر لطفا مع أبنائنا وأحلامهم وطموحاتهم، الأمر الذي يظهر في مختلف خصائص مجموعتنا الجديدة كليا، وتحدد ملامحه وعودنا الخمسة”.