جونسون يحذر من احتمال تعرض بلاده لموجة ثالثة من كورونا

لندن- حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من احتمال تعرض بلاده لموجة ثالثة من الفيروس قائلا ” تكافح دول في أوروبا حاليا ضد ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين، اليوم الاثنين، “عندما تضرب موجة ثالثة أوروبا فإنها ستصل إلى بريطانيا أيضا”. وأضاف جونسون “إن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في شن معركة حول اللقاحات، مضيفاً “لقد جرى طمأنتي من خلال التحدث إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي على مدى الشهور القليلة الماضية بأنهم لا يرغبون في وضع عقبات”. –(بترا)