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جونسون يدعو البريطانيين في أول ظهور علني له منذ إصابته لمواصلة الالتزام بالعزل

منذ 34 دقيقة
رئيس الوزراء بوريس جونسون

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لندن- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين مواطنيه الى مواصلة احترام اجراءات العزل مشيرا الى ان البلاد بدأت “بتحويل مسار” انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون أمام مقر الحكومة في لندن “لقد بدأنا الان في تحويل مسار” الانتشار. ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من اجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد. (أ ف ب)

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