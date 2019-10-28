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جونسون يطلب من بروكسل استبعاد تمديد بريكست إلى ما بعد 2020

منذ 11 دقيقة
بوريس جونسون- (أرشيفية)

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لندن -دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى استبعاد أي تمديد آخر لبريكست بعد أن قررت بروكسل تمديد موعد الخروج مرة ثالثة.
وفي رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، قال جونسون انه يقبل بقرار التمديد إلا أنه “يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى توضيح أنه من غير الممكن تمديد الموعد مرة أخرى بعد 31 كانون الثاني/يناير”.- (أ ف ب)

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