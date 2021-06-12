جونسون يهدد بوقف اجزاء من اتفاقية بريكست

لندن – حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن بلاده قد تعلق اجزاء من اتفاقية بريكست مع الاتحاد الأوربي إذا لم يتم حل الخلاف حول القواعد التجارية للبضائع التي يتم شحنها إلى إيرلندا الشمالية.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية عن جونسون قوله اليوم السبت على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بلاده “أعتقد أنه إذا استمر تطبيق البروتوكول بهذه الطريقة، فمن الواضح أننا لن نتردد في الاستناد للمادة 16 من الاتفاق حول ايرلندا الشمالية الذي يسمح بتخطي بعض التدابير”.–(بترا)