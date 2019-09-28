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جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي

منذ 13 دقيقة
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون - أرشيفية

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لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع امراة أعمال استفادت من تمويل حكومي.
وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.
وكان جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية تموز (يوليو) ضربات عديدة من البرلمان والقضاء بمواجهة رغبته في مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.
وبعد الكشف عن القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان أول من أمس أنها أبلغت “المكتب المستقل للشرطة المسلكية”، وهي الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.
وقال البيان إن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.-(أ ف ب)

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