برشلونة – أعلن نادي برشلونة الاسباني، تعاقده مع الظهير الأيسر جونيور فيربو قادما من نادي ريال بيتيس، في عقد يمتد لـ 5 سنوات، مقابل 18 مليون يورو.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا، جاء فيه: “توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس الى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا للسنوات الخمس القادمة حتى 30 حزيران (يونيو) 2024 مع بند جزائي يبلغ 200 مليون يورو”.

واضاف: “يعتبر جونيرو فيربو بعمر 22، أحد أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في مختلف أنحاء أوروبا”.

ولد جونيور فيربو في جمهورية الدومينيكان ونشأ في فرق الفئات العمرية في بيتيس، وهو يحمل بالتالي الجنسية الإسبانية أيضا ويدافع حاليا عن الوان منتخب إسبانيا تحت 21 عاما الذي توج مؤخرا بطلا لأوروبا.

وبات فيربو رابع لاعب ينضم الى صفوف الفريق الكتالوني هذا الموسم بعد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، وصانع الألعاب الهولندي فرانكي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو. (أ ف ب)