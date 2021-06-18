جويحان يتوج بلقب سباق السرعة الأول

عمان- توج المتسابق شاكر جويحان بلقب سباق السرعة – الجولة الأولى لبطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2021 الذي أقيم اليوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي.

وحل المتسابق يزن قطان في المركز الثاني، وجاء المتسابق غيث وريكات في المركز الثالث في الترتيب العام للسباق.

وأحرز المتسابق شاكر جويحان أيضاً المركز الأول للدفع الرباعي، وحل المتسابق سالم طعيمة في المركز الأول للدفع الخلفي، وجاء المتسابق الفلسطيني جورج سعادة في المركز الأول للدفع الأمامي.

وشهد السباق منافسة قوية على حلبة السباق، وتكون السباق من 3 جولات وشارك في الجولة الثالثة جميع المتسابقين من الأردن وفلسطين بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من زين-الأردن. وجاءت النتائج النهائية لسباق السرعة الأول على النحو التالي:الترتيب العام للسباق:المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: يزن قطان. المركز الثالث: غيث وريكات. – أبطال الدفع الرباعي:المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: يزن قطان.

المركز الثالث: غيث وريكات.

أبطال الدفع الخلفي:المركز الأول: سالم طعيمه. المركز الثاني: عامر موسى .

المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) .

المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) . أبطال الدفع الأمامي:المركز الأول: جورج سعادة (فلسطين) .

المركز الثاني : أمجد الحوراني.

المركز الثالث: عماد جمعة. – الفئات والكؤوس:- الفئة 20: محمد شيكاخوا – سيارات كهربائية .

المركز الثاني : أمجد الحوراني. المركز الثالث: عماد جمعة. – الفئات والكؤوس:- الفئة 20: محمد شيكاخوا – سيارات كهربائية . الفئة 1: مازن الجيلاني.

الفئة 4: أحمد الحيح (فلسطين).

الفئة 5: عزت الجيلاني.

الفئة 6: أحمد جانخوت.

الفئة 7 : محمد الشرفا (فلسطين).

الفئة 8: محمد شاهين.

الفئة 11: عامر موسى.

الفئة 12: سالم طعية.

الفئة 13: جورج سعادة (فلسطين).

الفئة 14 : شاكر جويحان.

الفئة 14 : شاكر جويحان. كأس المبتدئين : محمد شاهين .

كأس افضل مشاركة من خارج الأردن : جورج سعادة (فلسطين).

نتائج سباق السيارات الكلاسيكيةالمركز الأول : محمد صوالحة .

المركز الثاني: حسام الحشايكة .

المركز الثالث: أيمن الساعي. -(بترا)