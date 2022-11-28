جويحان يحرز لقب سباق السرعة السادس معلنا فوزه ببطولة الأردن للمرة الثانية على التوالي

عمان – الغد – فاز المتسابق شاكر جويحان بلقب سباق السرعة السادس (سباق القوة) أخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي اقيم الجمعة في ساحة الصيانة في البحر الميت، محرزا بذلك لقب بطولة الأردن لسباقات السرعة 2022 للمرة الثانية على التوالي، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وجاء هشام النجار في المركز الثالث.

السباق تكون من 3 جولات تنافسية ، وسجل للمشاركة في السباق 44 متسابقا من الأردن وفلسطين بدعم من شركة زين الأردن.

الفائزون بالمراكز العشرة الأولى في السباق

– المركز الأول: شاكر جويحان (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.14.394 دقيقة.

– المركز الثاني: مصطفى العطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.16.458 دقيقة.

– المركز الثالث: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.16.463 دقيقة.

– المركز الرابع: أمير النجار (ميتسوبيشي – ايفو9 )، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.17.454 دقيقة.

– المركز الخامس: فادي دهشان (ميتسوبيشي – ايفو7 بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له الجولة الثانية بزمن

1.17.601 دقيقة.

– المركز السادس: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 – بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن

1.17.895 دقيقة.

– المركز السابع : يزن قطان (ميتسوبيشي – كولت)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن

1.19.281 دقيقة.

– المركز الثامن: أمير ناصيف (ميتسوبيشي – ايفو 6)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.22.007 دقيقة.

– المركز التاسع : عبد الاله ناصيف (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.22.205 دقيقة.

المركز العاشر: رائد دهشان (سوبارو أمبريزا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.22.789 دقيقة.

– كؤوس المراكز الـ 3 الاوائل وفي فئة الدفع الرباعي

– المركز الأول: شاكر جويحان (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.14.394 دقيقة.

– المركز الثاني: مصطفى العطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.16.458 دقيقة.

– المركز الثالث: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.16.463 دقيقة.

– كؤوس فئة الدفع الأمامي

– المركز الأول: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.919 دقيقة.

– المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.25.040 دقيقة.

– المركز الثالث: عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.26.529 دقيقة.

– كؤوس فئة الدفع الخلفي

– المركز الأول: أبراهيم أبو شلبك (فلسطين) ، (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.162 دقيقة .

– المركز الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا – جي تي) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.24.267دقيقة.

– المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.24.889 دقيقة.

– كؤوس فئة السيارات الكلاسيكية

– المركز الأول: حسان القوقا (بي ام دبليو – 320 أي)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.38.117 دقيقة.

– المركز الثاني : حسام الحشايكة (فولفو 360 – جي ال تي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.38.484 دقيقة.

– المركز الثالث: محمد صوالحة (فولفو 360 – جي ال تي)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.40.342 دقيقة.

– كؤوس الفئات

– كأس المشاركة النسوية: ميرا ترزي (هيونداي – توسكاني)، محققة أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.45.157 دقيقة .

– كأس الفئة 4A: محمد الشرفا (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.25.537 دقيقة.

– كأس5B : يزن جمعة (رينو كليو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.992 دقيقة.

– كأس 5A : جاد نباص (تويوتا كورولا – جي تي) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.24.267 دقيقة.

– كأس 4B : مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.25.040 دقيقة.

– كأس 3B : رائد دهشان (سوبارو أمبريزا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.22.789 دقيقة.

– كأس 3A: عبد الاله ناصيف (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.22.205 دقيقة.

– كأس 2B: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.14.394 دقيقة.

– كأس 2A: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.16.463 دقيقة.