جويحان يحقق المزيد من الإنجازات ويتوج بلقب سباق السرعة الثالث

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يواصل المتسابق شاكر جويحان تألقه في رياضة السيارات، بعد نيله لقب سباق السرعة الثالث الذي اختتمت منافساته مساء اليوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي، وحل المتسابق غيث الوريكات في المركز الثاني ، وجاء المتسابق الثالث يزن قطان في المركز بالترتيب العام للسباق.

وفي الفئات احرز شاكر جويحان المركز الأول للدفع الرباعي، وحل المتسابق قيس تفاحة في المركز الأول للدفع الخلفي، وجاء المتسابق أمجد الحوراني في المركز الأول للدفع الأمامي.

وتكون من 3 جولات، وشارك في الجولة الثالثة جميع المتسابقين من الأردن وفلسطين بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من زين – الأردن ، وتم بث السباق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للأردنية لرياضة السيارات، من خلال تلفزيون المملكة.

منافسة كبيرة على اجزاء من الثانية

كانت الجولة الأولى لسباق السرعة الثالث عبارة عن جس نبض للمتسابقين لرسم خطتهم للمنافسة في الجولتين الثانية والثالثة لنيل لقب السباق، لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي، وأحكم شاكر جويحان (ايفو غلاديتير)، قبضته على المركز الأول في الجولة بزمن 1.26.780 دقيقة، ولحق به غيث وريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، في المركز الثاني بزمن 1.29.030 دقيقة بفارق 2.250 ثانية، وحل مصطفى عطاري (ايفو8) في المركز الثالث بزمن1.29.860 دقيقة، وحل إيهاب الشرفا (ايفو6)، بالمركز الرابع بزمن 1.34.340 دقيقة، وجاء يزن قطان (ايفو 8 بروتو تايب)، في المركز الخامس بزمن 1.34.780 دقيقة، وجاء أمير ناصيف (ايفو 6)، بالمركز السادس بزمن 1.35.190 دقيقة، وجاء رائد دهشان (سوبارو امبريزا)، في المركز السابع بزمن 1.35.840 دقيقة، وحل عمار القيسي (ايفو بروتو تايب)، بالمركز الثامن بزمن 1.36.040 دقيقة، وجاء سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، في المركز التاسع بزمن 1.36.350 دقيقة ، وحل فادي دهشان (ايفو 9)، بالمركز العاشر بزمن 1.37.910 دقيقة.

وبقي جويحان محافظا على على صدارة السباق في الجولة الثانية وضغط على نفسه ليحقق زمن أفضل مما حققه في الجولة الأولى وبلغ 1.24.540 دقيقة، وبقي غيث الوريكات في المركز الثاني بزمن 1.26.740 دقيقة، بفارق 2.200 ثانية، وتقدم يزن قطان إلى المركز الثالث بزمن 1.27.270 دقيقة، بفارق 3.247 ثانية، وحل مصطفى عطاري في المركز الرابع بزمن 1.27.940 ، وحل أمير ناصيف غيث في المركز الخامس بزمن 1.28.890 دقيقة، وحل إيهاب الشرفا في المركز السادس بزمن 1.31.860 دقيقة، وجاء أمجد الحوراني في المركزالسابع بزمن 1.34.140 دقيقة، وجاء سالم طعيمة في المركز الثامن بزمن 1.35.250 دقيقة، وحل رائد دهشان في المركز التاسع بزمن 1.35.840 دقيقة، وحل عمار القيسي في المركز العاشر بزمن 1.36.040 دقيقة.

وفي الجولة الثالثة حسم شاكر جويحان لقب السباق وحل غيث وريكات في المركز الثاني في حين جاء يزن قطان في المركز الثالث.

وتم اجراء تعديل على النتائج ضمن فئة السيارات الكلاسيكية بعد أن تم فحص سيارات المتسابقين محمد صوالحة وحسام الحشايكة ، حيث تبين اجراء تعديل على سياراتيهما، أدى إلى خروجهم من منافسات السيارات الكلاسيكية ، الا أنهما نافسا في الفئات الأخرى من السباق.

نتائج سباق السرعة الثالث

المركز الأول: شاكر جويحان (ايفو غلاديتير)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.23.640 دقيقة

المركز الثاني: غيث وريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، بزمن 1.26.740 دقيقة، بفارق 3.100 ثانية.

المركز الثالث: يزن قطان (ايفو 8 بروتو تايب)، بزمن 1.27.270 دقيقة، بفارق 3.630 ثانية.

أبطال الدفع الرباعي

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: غيث وريكات.

المركز الثالث : يزن قطان.

أبطال الدفع الخلفي

المركز الأول: قيس تفاحة قيس تفاحة (بي ام دبليوايه 36)، بزمن 1.33.660 دقيقة.

المركز الثاني: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، بزمن 1.34.430 دقيقة.

المركز الثالث: عامر موسى (تويوتا ستارليت)، بزمن 1.36.120 دقيقة.

أبطال الدفع الأمامي

المركز الأول: أمجد الحوراني (سيات ليون)، بزمن 1.33.940 دقيقة.

المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، بزمن 1.34.650 دقيقة.

المركز الثالث: محمد العزة (ستروين ساكسو)، بزمن 1.35.950 دقيقة.

نتائج سباق السيارات الكلاسيكية

المركز الأول : أيمن الساعي: (بي ام دبليو ايه 21) بزمن 1.53.950 دقيقة.

المركز الثاني: سيف الدين الفرماوي سيف الدين الفرماوي (ميني 90) بزمن 1.56.120 دقيقة.

المركز الثالث: وليد رحمة (موريس)، بزمن 1.57.710 دقيقة.

الفئات والكؤوس

الفئة 20 فئة السيارات الكهربائية : محمد شيكاخوا.

الفئة 3: محمد صوالحة.

الفئة 6: محمدالعزة.

الفئة 8: علي زوانة.

الفئة 7 : قيس تفاحة.

الفئة 9 : أمجد الحوراني.

الفئة 11: طه أبو عادي.

الفئة 12: سالم طعيمة.

الفئة 13: عامر موسى.

الفئة 14 : شاكر جويحان.

كأس المبتدئين: محمد حمدان.

كأس أفضل مشاركة من خارج الأردن : محمد الشرفا – فلسطين.

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