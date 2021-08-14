جويحان يحقق حلما حوّله إلى بطل في عالم المحركات

أيمن وجيه الخطيب

عمان – سباقات السيارات من الرياضات المحببة في الأردن، كونها رياضة مثيرة وممتعة تتطلب الكثير من الانضباط والتركيز والتواصل الجسدي والروحي مع السيارة، لدرجة تنعكس على شخصية من يمارسها.

ويعد شاكر جويحان (23 عاما) “ظاهرة” محلية في رياضة السيارات ومشاركته في السباقات خلف مقود السيارة، حلم سرعان ما تحول إلى حقيقة في حلبات السباق، وهناك أمل بأن يمهد المحيط الذي يعيش فيه، لاحتراف رياضة السيارات وتحقيق إنجازات في كافة المحافل.

فرضت بيئة جويحان التعلق برياضة السيارات منذ نعومة أظافره، من خلال شقيقة والدته بطلة رياضة السيارات نانسي المجالي، وكان حينها يبلغ من العمر ثمانية أعوام، وكان متعلقا بالقيادة، ويرافق “خالته” دوما، ممتلكا الفضول لمعرفة كافة الأمور المتعلقة بسيارة السباق، وكانت أول مغامرة له مع نانسي مدتها دقيقتين، جعلته يحلم بالانغماس في بحر السباقات.

هنا بدأت رحلة جويحان مع عالم رياضة السيارات، حتى توجه في عمر 13 عاما إلى سباقات الكارتينغ، واستغرق إقناع والديه بشراء سيارة للسباق حوالي عامين، وكان ثمنها قرابة 3 آلاف دينار، ولم تكن سيارة ذات مواصفات تقنية عالية.

وتحدث جويحان في مقابلة خاصة مع “الغد”، حول رياضة السيارات متعطشا ومتلهفا لسرد قصة حياته معها، وقال: “في البدايات عندما كنت أبلغ من العمر 13 عاما ، كنت أتابع سباقات الكارتينغ، وأدخر المال من أجل استئجار سيارة كارتينغ للمشاركة فيها كهاو، وأتذكر أن والدتي تابعتني في سباق واحد ولم تعد إلى حلبات السباق، خوفا علي اثناء التسابق، شقيقتي هي من أكبر الداعمين لي، واجهت عدة صعوبات في البداية، وكانت أول مشاركة رسمية لي في بطولة الأردن للكارتينغ في العام 2013 وشاركت في 4 سباقات وحققت المركز الثاني في 3 سباقات وفي السباق الأخير حققت المركز الثالث، منهيا البطولة في المركز الثاني”.

وأضاف: “في بداية مشواري، كنت أواجه صعوبات، خصوصا عندما كنت أطلب المساعدة من بعض السائقين، أو كوادرهم الفنية أو حتى لطلب الاستشارة، ما دفعني لتعلم الأمور بشكل شخصي، واجتهدت في كثير من الأمور، كي اتمكن من الوصول إلى ما أصبو إليه، وفي العام 2014، تبنى موهبتي بطل رياضة السيارات حسام سالم، ووفر لي الدعم الفني المطلوب، وخضت بطولة الأردن للكارتينغ وتنوعت مراكزي بين المركزين الثاني والثالث”.

وانتقل جويحان في العام 2016 إلى حياته الجامعية في بريطانيا لدراسة تخصص الاقتصاد والتحليل المالي، وهو يعمل في مجال البورصة منذ 2019، ويقول: “في ذات العام اضطررت لترك الدراسة الجامعية والعودة إلى الأردن للمشاركة في بطولة الكارتينغ وفزت بـالبطولة على متن سيارة جديدة، وفي العام 2017 كنت في الجامعة وفزت في 3 سباقات، ولم أشارك بأي سباق في العام 2018 بسبب الدراسة الجامعية، هنا أدركت بشكل قطعي أن معظم السائقين الذين برزوا في تاريخ رياضة السيارات وحققوا إنجازات عظيمة لبلادهم، انطلقوا من سباقات الكارتينغ”.

وأردف جويحان قائلا: “من شدة عشقي لرياضة السيارات، في العام 2019 وفي السنة الجامعية الأخيرة، عدت من بريطانيا إلى الأردن خصيصا لخوض سباق السرعة الأول في حلبة البحر الميت على متن سيارة تويوتا كورولا، وبعد تخرجي، كنت قد تعلقت بسباقات السرعة وخضت كافة سباقات بطولة الأردن للسرعة، ونلت لقب بطولة الأردن لفئة الدفع الخلفي، في ذات العام وكسرت الرقم المسجل للسائق حسام سالم لهذه الفئة، وفاز بالجولة الأولى لبطولة الأردن لسباقات السرعة للعام الحالي في حلبة نادي السيارات الملكي وجاء في المركز الثاني في الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت في حلبة مادبا”.

الوصول إلى القمة

وأضاف: “بعد ذلك قطعت عهدا على نفسي في العام الماضي، بأن أنال لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، ونلت مرادي باقتناص لقب السباق على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب، محققا أفضل نتيجة في السباق”، علما بأنه تألق في السباق ذاته العام الحالي على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب 7، ليفوز باللقب بعدما حقق زمنا أفضل من الذي حققه في السباق الماضي، وهو يتطلع في العام 2022 لكسر الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم المتسابق خاتشيك شاديان (1.48.28 دقيقة).

هذه النجاحات المتتالية في سباقات الكارتينع والسرعة وسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي، دفعت السائق “الفذ” إلى التوجه نحو تجربة جديدة ممثلة في الراليات، وعن ذلك قال جويحان:” شجعتني نانسي على المشاركة في الرالي الوطني الثالث وهي صاحبة الخبرة الكبيرة في الراليات على المستوى الأقليمي والمحلي على مدار 25 عاما، وكانت أول مشاركة لها في عالم رياضة السيارات في العام 1996 في سباق الرمان وفي الراليات في العام 2000، وبالتأكيد ستنقل خبرتها العريقة في الراليات لي، حيث أتطلع حاليا إلى اكتساب خبرة في هذا المجال، تمكنني في المستقبل من المنافسة على الألقاب، وحققت في الرالي الأخير المركز السابع على متن ايفو6، بزمن 45.40.0 دقيقة وكأس السائقين الجدد، كانت تجربة المشاركة بالرالي رائعة جدا”.

وتابع: “قمنا بشراء سيارة الرالي قبل 6 أيام من انطلاقه، والانتقال من مسار إسفلتي إلى رملي ليس بالأمر السهل، قمنا بالتدريب استعدادا للرالي في غضون أيام وكان الفضل في تحقيق مركز متقدم يعود لنانسي المجالي والسائق حسام سالم”.

بيروت المحطة المقبلة

وستكون محطة جويحان المقبلة، العاصمة اللبنانية بيروت، التي تستضيف سباق الأبطال للشرق الأوسط، وذلك بعدما وقع الاختيار عليه مع البطل أمير النجار، حيث يتم اختيار سائقين من كل دولة للمشاركة في هذا السباق المهم، بمشاركة 13 دولة، وسينطلق يوم 28 آب (أغسطس) الحالي.

وفيما يتعلق بطموحه المستقبلي ختم جويحان حديثه قائلا: “في إحدى المرات عندما كنت على مقربة من البطل العالمي للراليات القطري ناصر العطية، وبعد أن أخبرته عن سلسلة نجاحاتي، نصحني بالتوجه إلى عالم الراليات، لبلوغ مزيد من التقدم، وأخذت نصيحته على محمل الجد، في العام المقبل، سأتفرغ للمشاركة في بطولتي الأردن للراليات الشرق الأوسط، وأتطلع إلى تحقيق إنجازات على المدى البعيد في هذا المجال، وأتوجه بالشكر هنا إلى الأردنية لرياضة السيارات وإلى الجهات الداعمة لي وهي BM ENERGY DRINK ZAIN JORDAN، IDENTITY، FUTURE”.