جويحان يظفر بلقب رالي الغابة وشعبان ثانيا

عمان-الغد- ظفر المتسابق شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10 بلقب “رالي الغابة” (غابة الشهيد وصفي التل) – الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، محققا فوزه الثاني على التوالي في البطولة، وجاء المتسابق شادي شعبان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 9 في المركز الثاني، وجاء سامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن ايفو 7.

وانطلق الرالي من منطقة تل الرمان في جرش، فيما توج الفائزون في ساحة المدخل الرئيسي لسيتي مول في عمان بدعم من شركة زين الأردن.

وتكون الرالي الذي أقيم أول من أمس، من 4 مراحل هي سلحوب 1و2 والرمان 1و2 ، وتعد مرحلة رمان 2، مرحلة (Power Stage)، التي منحت المشاركين فرصة تحسين مراكزهم والتقدم في الرالي، وبلغت المسافة الإجمالية للرالي 159.51 كم، منها 62.64. كم مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، وقاد أحمد الداوود وملاحه خالد زكريا سيارة الرالي وتحمل رقم (0)، فيما قاد أمجد أبو جاموس وملاحته إبنته ميا السيارة التي تحمل رقم (00).

ولم يصل إلى خط النهاية عيسى أبو جاموس وهاشم كلبونة ويوسف الأسمر.

وجاءت نتائج السباق على النحو الآتي:

المركز الأول: شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن أيفو 10، بزمن 56.54 دقيقة. المركز الثاني: شادي شعبان وملاحه مصطفى جمعة على متن سيارة ايفو 9، بزمن 57.37 دقيقة.

المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن ايفو 7، بزمن 58.55 دقيقة.

المركز الرابع: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ايفو 10، بزمن 1.00.16 ساعة.

المركز الخامس: سلامة القماز وملاحه فايز القماز على متن سيارة ايفو 6، بزمن 1.01.38 ساعة. المركز السادس: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 10، بزمن 1.06.30 ساعة. المركز السابع: غيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، بزمن 1.10.03 ساعة.

المركز الثامن: الحسن الخطيب وملاحه محمد عطاري على متن تويوتا اف جي، بزمن 1.14.28 ساعة. المركز التاسع: زياد مقداد وملاحه احمد الحريبات على متن رينو كليو، بزمن 1.16.07 ساعة.

المركز العاشر: عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو بزمن 1.16.41 ساعة.

أبطال الكؤوس

المركز الثالث: سامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب على متن ايفو 7، بزمن 58.55 دقيقة. المركز الرابع: بدر الفايز وملاحه عماد جمعة على متن ايفو 10، بزمن 1.00.16 ساعة. المركز الخامس: سلامة القماز وملاحه فايز القماز على متن سيارة ايفو 6، بزمن 1.01.38 ساعة. المركز السادس: إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 10، بزمن 1.06.30 ساعة. المركز السابع: غيث القبطي وملاحه طارق الأسعد على متن سيارة رينج روفر كلاسيك، بزمن 1.10.03 ساعة. المركز الثامن: الحسن الخطيب وملاحه محمد عطاري على متن تويوتا اف جي، بزمن 1.14.28 ساعة. المركز التاسع: زياد مقداد وملاحه احمد الحريبات على متن رينو كليو، بزمن 1.16.07 ساعة. المركز العاشر: عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو بزمن 1.16.41 ساعة. أبطال الكؤوس كأس الدفع الأمامي: زياد مقداد وملاحه أمجد الحريبات.

كأس المجموعة: (TN) غيث القبطي وملاحه طارق الأسعد.

كأس المجموعة: (M2) سامي فليفل وملاحه أحمد الخطيب.

المجموعة: (NR4) شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي.

كأس المشاركة النسوية: نانسي المجالي.