جويحان يظفر بلقب سباق السرعة الأول وقطان ثانيا ووريكات ثالثا

أيمن وجيه الحطيب

عمان – ظفر المتسابق شاكر جويحان بلقب سباق السرعة الأول الذي أقيم اليوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي ، وتمكن المتسابق يزن قطان احراز المركز الثاني، وجاء المتسابق غيث وريكات في المركز الثالث في الترتيب العام للسباق.

كما أحرز جويحان المركز الأول للدفع الرباعي، وحل المتسابق سالم طعيمة في المركز الأول للدفع الخلفي، وجاء المتسابق جورج سعادة (فلسطين) في المركز الأول للدفع الأمامي.

وتكون السباق من 3 جولات وشارك في الجولة الثالثة جميع المتسابقين من الأردن وفلسطين بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من زين – الأردن وتم نقل فعالياته من خلال قناة المملكة على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك ويوتيوب” من دون جمهور، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا.



الطريق نحو اللقب

إتسم السباق بقوة المنافسة بين المتسابقين في السباق بفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي للوصول إلى منصة التتويج وتصاعدت حدة المنافسة بين المتسابقين وتصدر الجولة شاكر جويحان (ايفو بروتوتايب)، بزمن 1.17.887 دقيقة، وحل يزن قطان في المركز الثاني، (ايفو 8 بروتو تايب) بزمن 1.19.966 دقيقة ، وجاء غيث وريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، في المركز الثالث بزمن 1.20.160 دقيقة، وجاء أمير ناصيف في المركز الرابع (ايفو 6)، بزمن 1.20.849 دقيقة ، وحل مصطفى عطاري (ايفو8) في المركز الخامس بزمن 1.21.232 دقيقة، وجاء محمد تيسير (إيفو بروتوتايب)، في المركز السادس بزمن 1.21.819 دقيقة ، وجاء محمد صبيحات (ايفو6)، في المركز السابع بزمن 1.23.864 دقيقة، وحل زيد غيث (ايفو 8) في المركز الثامن بزمن 1.24.317 دقيقة، وجاء جورج سعادة (فلسطين)، (بيجو 106) في المركز التاسع بزمن 1.25.730 دقيقة، وجاء أمجد العناسوة (ايفو8)، في المركز العاشر بزمن 1.25.945 دقيقة.

وفي الجولة الثانية صدحت أصوات محركات سيارات المتسابقين لتغيير مراكزهم إلا أن المتسابق شاكر جويحان حافظ على صدارتها، بزمن 1.16.629 دقيقة، وتقدم المتسابق غيث وريكات إلى المركز الثاني بزمن 1.17.261 دقيقة، وحل المتسابق يزن قطان في المركز الثالث بزمن 1.17.841 دقيقة، وجاء المتسابق أمير ناصيف في المركز الرابع بزمن 1.19.555 دقيقة، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز السادس بزمن 1.19.843 دقيقة، وجاء المتسابق محمد تيسير في المركز السابع بزمن 1.20.304 دقيقة وجاء المتسابق أمجد العناسوة في المركز السابع بزمن 1.22.790 دقيقة، وحل المتسابق إيهاب الشرفا في المركز الثامن بزمن 1.23.155 دقيقة، وجاء المتسابق زيد غيث في المركز التاسع بزمن 1.23.224 دقيقة ، وحل المتسابق محمد صبيحات في المركز العاشر بزمن 1.25.361 دقيقة.

وفي الجولة الثالثة اثبت المتسابق شاكر جويحان تفوقه محرزا لقب السباق وحل يزن قطان في المركز الثاني في حين جاء غيث وريكات في المركز الثالث.

– النتائج النهائية لسباق السرعة الأول

– الترتيب العام للسباق:

المركز الأول: شاكر جويحان، (أيفو بروتوتايب)، محققا افضل وقت له بزمن 1.16.357 دقيقة.

المركز الثاني: يزن قطان، (ايفو 8 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.16.450 دقيقة.

المركز الثالث: غيث وريكات، (ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.17.099 دقيقة

– أبطال الدفع الرباعي:

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: يزن قطان.

المركز الثالث : غيث وريكات.

– أبطال الدفع الخلفي:

المركز الأول: سالم طعيمه ، (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له بزمن 1.23.628 دقيقة.

المركز الثاني: عامر موسى (تويوتا ستارليت)، محققا أفضل وقت له بزمن 1.25.658 دقيقة.

المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30) ، محققا أفض وقت له بزمن 1.26.471 دقيقة.

– أبطال الدفع الأمامي:

المركز الأول: جورج سعادة (فلسطين) ، (بيجو 106) ، محققا أفضل وقت له بزمن 1.25.415 دقيقة.

المركز الثاني : أمجد الحوراني، (سيات ليون) محققا أفضل وقت له بزمن 1.26.130 دقيقة.

المركز الثالث: عماد جمعة (رينو 5 جي تي تيربو) محققا أفضل وقت له بزمن 1.26.609 دقيقة.

– الفئات والكؤوس:

– الفئة 20: محمد شيكاخوا – سيارات كهربائية .

– الفئة 1: مازن الجيلاني.

– الفئة 4: أحمد الحيح (فلسطين).

– الفئة 5: عزت الجيلاني.

– الفئة 6: أحمد جانخوت.

– الفئة 7 : محمد الشرفا (فلسطين).

– الفئة 8: محمد شاهين.

– الفئة 11: عامر موسى.

– الفئة 12: سالم طعية.

– الفئة 13: جورج سعادة (فلسطين).

الفئة 14 : شاكر جويحان.

– كأس المبتدئين : محمد شاهين .

– كأس افضل مشاركة من خارج الأردن : جورج سعادة (فلسطين).

– نتائج سباق السيارات الكلاسيكية

المركز الأول : محمد صوالحة (فولفو 360 جي ل تي).

– المركز الثاني: حسام الحشايكة (فولفو 360 جي ل تي).

– المركز الثالث: أيمن الساعي: (بي ام دبليو ايه 21).

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