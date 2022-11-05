جويحان يفوز بسباق السرعة الخامس “الجيمخانا”

عمان-الغد- فاز المتسابق شاكر جويحان، بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي أقيم للمرة الأولى على نظام “الجيمخانا”، في السباق الذي أقيم أول من أمس، في ساحة الصيانة في البحر الميت.

وحل مصطفى عطاري في المركز الثاني، والمتسابق غيث وريكات حل في المركز الثالث.

وتكون السباق من 3 جولات، وسجل للمشاركة في السباق 50 متسابقا من الأردن وفلسطين بدعم من شركة زين /الأردن.

وأقيم السباق وسط منافسة قوية بين المتسابقين، على نظام “الجيمخانا” حيث تتنافس كل سيارتين من المجموعة نفسها معاً على مسارين متطابقين ومتعاكسين (أيمن وأيسر)،

وجاءت نتائج السباق على النحو الآتي:

الترتيب العام للسباق:

المركز الأول: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو8)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.29.572 ساعة.

المركز الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا أفضل وقت له بزمن 1.31.287 ساعة.

المركز الثالث: غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن

1.34.023 ساعة.

بطولة الدفع الرباعي: المركز الأول: شاكر جويحان، المركز الثاني: مصطفى عطاري، المركز الثالث :غيث الوريكات.

بطولة الدفع الأمامي: المركز الأول: جورج سعادة (فلسطين)، المركز الثاني: مصطفى جمعة، المركز الثالث: أمجد الحوراني.

بطولة الدفع الخلفي: المركز الأول: طارق صرصور (فلسطين)، المركز الثاني: سالم طعيمة، المركز الثالث: جاد نباص.

نتائج سباق السيارات الكلاسيكية:

المركز الأول: محمد صوالحة، المركز الثاني: صدقي أبو شقرة، المركز الثالث: حسام الحشايكة.

أبطال الفئات: الفئة 20 – السيارات الكهربائية وكأس السيدات: فرح زكريا.

الفئة 2B: شاكر جويحان، الفئة 2A: غيث الوريكات، الفئة 5A: جورج سعادة (فلسطين)، الفئة: 3A عبد الإله ناصيف (فلسطين)، الفئة 4B: مصطفى جمعة، الفئة 5B: يزن جمعة، الفئة 4A: قيس تفاحة، الفئة 3B: ابراهيم ابو شلبك(فلسطين).

كأس المبتدئين: صدقي أبو شقرة.