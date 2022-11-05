جويحان يفوز بسباق السرعة الخامس “الجيمخانا” وعطاري ثانيا ووريكات ثالثا – صور

عمان – الغد – فاز المتسابق شاكر جويحان يوم أمس الجمعة بلقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي اقيم للمرة الأولى على نظام “الجيمخانا” ، في ساحة الصيانة في البحر الميت. ونافس جويحان بقوة المتسابق مصطفى عطاري الذي جاء في المركز الثاني ، و المتسابق غيث وريكات الذي حل في المركز الثالث .

وتكون السباق من 3 جولات، وسجل للمشاركة في السباق 50 متسابقا من الأردن وفلسطين بدعم من شركة زين الأردن.

واقيم السباق وسط منافسة قوية بين المتسابقين، على نظام “الجيمخانا” حيث تتنافس كل سيارتين من نفس المجموعة معاً على مسارين متطابقين ومتعاكسين (أيمن وأيسر).

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

*الترتيب العام للسباق :

المركز الأول: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو8)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.29.572 دقيقة.

المركز الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا افضل وقت له بزمن 1.31.287 دقيقة.

المركز الثالث : غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن

1.34.023 دقيقة.

المركز الرابع: يزن قطان (ميتسوبيشي – كولت)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.34.025 دقيقة.

المركز الخامس: أمير النجار (ميتسوبيشي – ايفو9 )، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.34.270 دقيقة.

المركز السادس: هشام النجار (ميتسوبيشي – كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن

1.34.799 دقيقة.

المركز السابع : أمير ناصيف (ميتسوبيشي – ايفو 6)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.36.023 دقيقة.

المركز الثامن : فادي دهشان (ميتسوبيشي – ايفو7 بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.36.195 دقيقة.

المركز التاسع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.37.004 دقيقة. .

المركز العاشر: رائد دهشان (ميتسوبيشي – ايفو3)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.38.595 دقيقة .

* بطولة الدفع الرباعي:

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: مصطفى عطاري.

المركز الثالث :غيث الوريكات.

*بطولة الدفع الأمامي:

المركز الاول : جورج سعادة (فلسطين).

المركز الثاني: مصطفى جمعة .

المركز الثالث: أمجد الحوراني .

*بطولة الدفع الخلفي:

المركز الاول: طارق صرصور (فلسطين).

المركز الثاني : سالم طعيمة.

المركز الثالث: جاد نباص.

*نتائج سباق السيارات الكلاسيكية:

المركز الأول: محمد صوالحة.

المركز الثاني: صدقي أبو شقرة.

المركز الثالث: حسام الحشايكة.

*أبطال الفئات :

– الفئة 20 – السيارات الكهربائية وكأس السيدات : فرح زكريا .

– الفئة 2B: شاكر جويحان.

– الفئة 2A : غيث الوريكات.

– الفئة 5A: جورج سعادة (فلسطين).

– الفئة: 3A عبد الإله ناصيف (فلسطين) .

– الفئة 4B: مصطفى جمعة.

– الفئة 5B: يزن جمعة.

– الفئة 4A:قيس تفاحة.

– الفئة 3B: ابراهيم ابو شلبك(فلسطين).

-كأس المبتدئين : صدقي ابو شقرة.