جويحان ينال لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان عن جدارة واستحقاق – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – ظفر المتسابق شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب، بلقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان محققا افضل وقت له في السباق بالجولة الثانية والبالغ 1.51.249 دقيقة، ويعجر عن كسر الرقم القياسي المسجل باسم المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة.

وكان السباق قد أقيم اليوم الجمعة من دون جمهور، وتم بث منافسات السباق عبر قناة تلفزيون “المملكة” الرقمية على “يوتيوب” و”فيسبوك”.

وحرصت الأردنية لرياضة السيارات على تطبيق البروتوكول الصحي بشكل دقيق، حفاظا على سلامة الرياضيين بشكل يتوافق مع البروتوكول الصحي المطبق، وقبل بدء منافسات السباق ولم يتم مشاركة أي شخص في السباق غير خاضع لفحص فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الاولمبية في اتحاد الطب الرياضي.

وقاد المتسابق جويحان ركب المشاركين في السباق الذي تكون من جولتين وجولة ثالثة أخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا، ويبلغ مستوى التدرج 8%..

وكان قد خرج من السباق خاتشيك شاديان صاحب الرقم القياسي 5 مرات لسباق تسلق مرتفع الرمان من السباق بسبب عطل فني في سيارته

وصادف كل من أمير ناصيف وخليل محيسن الاعطال الفنية في سياراتهم.

الطريق إلى منصة التتويج

تسلم المتسابق شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب، منافسات الجولة الأولى بزمن 1.52.062 دقيقة، في حين جاء المتسابق مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو7 في المركز الثاني بزمن 1.53.506 دقيقة، وحل المتسابق غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب في المركز الثالث بزمن 1.55.541 دقيقة، وجاء المتسابق رائد دهشان على متن سيارة سوبارو امبريزا، في المركز الرابع بزمن 2.03.262 دقيقة، وجاء المتسابق عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، في المركز الخامس بزمن 2.03.393 دقيقة، وحل المتسابق سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، في المركز السادس بزمن 2.04.541 دقيقة، وجاء المتسابق أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، في المركز السابع بزمن 2.05.074 دقيقة وحل المتسابق عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، في المركز الثامن بزمن 2.05.859 دقيقة، وحل المتسابق إيهاب الشرفا على متن سيارة ايفو 10، بالمركز التاسع بزمن 2.05.976 دقيقة ، وجاء المتسابق فادي شاهين على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، بالمركز العاشر 2.06.686 دقيقة.



وفي الجولة الثانية حسن المتسابقون أوقاتهم وبقي جويحان متصدرا وحققا زمنا أفضل من الجولة الأولى ، بلغ 1.51.249 دقيقة وبقي عطاري في المركز الثاني بزمن أفضل من الجولة الأولى وبلغ 1.52.771 دقيقة كما بقي وريكات بالمركز الثالث بزمن أفضل وبلغ 1.54.496 دقيقة وتقدم القيسي إلى المركز الرابع بزمن 2.01.975 دقيقة وتقدم الشرفا إلى المركز الخامس بزمن 2.02.910 دقيقة، كما تقدم العناسوة إلى المركز السادس بزمن 2.03.262 دقيقة وتراجع دهشان إلى المركز السابع بزمن 2.03.262 دقيقة وبقي مدانات في المركز الثامن بزمن افضل بلغ 2.04.541 دقيقة، وتراجع طعية إلى المركز التاسع محتفظا بزمنه في الجولة الأولى وحل شاهين، في المركز العاشر بزمن 2.06.686 دقيقة.

ودارت منافسات قوية في الجولة الثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، ليتوج على ضوء نتيجته المتسابق شاكر جويحان بطلا للسباق.

النتائج النهائية للسباق نتائج سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2020

– الأول: شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب، محققا أفضل وقت له بزمن 1.51.249 دقيقة.

– الثاني: مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو7 ، محققا أفضل وقت له بزمن 1.52.771 دقيقة.

– الثالث: غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، بزمن 1.54.269 دقيقة،

– الرابع: عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له بزمن 2.01.975 دقيقة.

– الخامس: أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، ، محققا أفضل وقت له بزمن 2.02.028 دقيقة.

– السادس: إيهاب الشرفا على متن سيارة ايفو 10، محققا أفضل وقت له بزمن 2.02.910 دقيقة.

– السابع: رائد دهشان على متن سيارة سوبارو امبريزا، محققا أفضل وقت له بزمن 2.03.262 دقيقة.

– الثامن: عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، محققا أفضل وقت له بزمن 2.04.072 دقيقة.

– التاسع: سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له بزمن 2.04.541 دقيقة.

– العاشر: فادي شاهين على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له بزمن 2.06.666 دقيقة.

الكؤوس والفئات

– الأول: شاكر جويحان.

– الثاني: مصطفى عطاري.

– الثالث: غيث وريكات.

الفائزون في الدفع الرباعي

– الأول: شاكر جويحان

– الثاني: مصطفى عطاري.

– الثالث: غيث وريكات

الفائزون في الدفع الخلفي

– الأول: سالم طعيمة.

– الثاني: عمار القيسي.

-الثالث: شاكر جويحان.

الفائزون في الدفع الأمامي

– الأول: أمجد الحوراني.

– الثاني: مصطفى جمعة .

– الثالث: عاصم عارف.

الفائزون بالدفع الخلفي

– الأول : عمار القيسي .

– الثاني : سالم طعيمة.

– الثالث: فادي شاهين.

– كأس المبتدئين : عبد شيكاخوا .

– كأس المحافظة على البيئة: فريق غيث وريكات – مدير الفريق محمد ملكاوي.

– كأس اس ام 3: مصطفى جمعة.

– كأس او اف 1 : عبد شيكاخوا.

– كأس اس ام 4: فادي شاهين .كأس اس ام 5: رائد دهشان.

– كأس اس ام 6: شاكر جويحان.