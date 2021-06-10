جويعد: المدن الصناعية تدرس طلبات استثمار جديدة

عمان – الغد – قال مدير عام شركة المدن الصناعية الدكتور عمر جويعد ان الشركة تدرس حاليا العديد من طلبات الاستثمار وإقامة مشاريع صناعية في محافظات السلط ومادبا والطفيلة لتتوج انجازات الدولة الأردنية في مئويتها الاولى، وتكريس عهد من الإنجاز والعطاء لنهضة ورفعة الاقتصاد الأردني والصناعة الاردنية الحاضرة في مختلف الاسواق العالمية.

واضاف جويعد في بيان اليوم الخميس، ان المدن الصناعية الجديدة تشكل موئلا للعديد من الاستثمارات الصناعية بالتزامن مع قرب افتتاحها ووصول نسب انجاز مراحلها الأولى إلى نسب مرتفعة، مشيرا الى الحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الصناعية في هذه المدن والتي اسهمت باستقطاب استثمارات محلية وعربية في عدة مجالات حيث يقدر عددها لغاية اليوم بـ 35 شركة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ 40 مليون دينار ستوفر اكثر من 2600 فرصة عمل.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تتوزع بواقع 18 شركة في مدينة السلط الصناعية بحجم استثمار 8 ملايين دينار ستوفر 1068 فرصة عمل و 13 شركة صناعية في مدينة مادبا الصناعية بحجم استثمار 32 مليون دينار ستوفر 1510 فرصة عمل فيما استقطبت مدينة الطفيلة الصناعية 4 شركات صناعية بحجم استثمار يقارب 500 الف دينار ستوفر حوالي 40 فرصة عمل.

وأكد أن حركة الاستثمار النشطة التي بدأت تشهدها المدن الجديدة تبدد كافة الشائعات حول التأخير بإنجاز هذه المدن وعدم جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الصناعية.

وقال جويعد، إن شركة المدن الصناعية كثفت في الآونة الأخيرة حملاتها الترويجة محليا وخارجيا، اضافة الى التواصل المستمر مع المستثمرين لعرض المزايا والحوافز الاستثمارية في مختلف مواقع المدن الصناعية سيما التخفيضات على اسعار بيع الأراضي وبدلات الإيجار للمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة التي وضعتها الشركة على خارطتها الاستثمارية.

وبين أن مدن السلط والطفيلة ومادبا شكلت محطات للشباب الأردني الباحث عن فرص العمل، حيث بدأت هذه المصانع تستقطب عددا من الأيدي العاملة الاردنية، فيما باشرت الشركة بإنشاء وتطوير محطتي التنقية في المدينتين الصناعيتين بمادبا والسلط الصناعيين بكلفة اجمالية تقارب 4 ملايين دينار.