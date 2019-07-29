آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

جيانغسو يضم الكرواتي سانتيني ويُنهي آمال بيل باللعب في الصين

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هونج كونج – تعاقد جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد.
وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الاثنين، جنبا إلى جنب للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنترناسيونالي أي ان النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي جابرييل باليتا قريبا لتكتمل تعاقدات جيانغسو بضم سانتيني.

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانغسو مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني يوم الأربعاء حيث تردد أن الدولي الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه استرليني (1.24 مليون دولار) في الأسبوع ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري الصيني.

لكن تقارير أشارت يوم الأحد إلى أن مفاوضات انتقال بيل (30 عاما) إلى جيانغسو انهارت عقب رفض ريال مدريد رحيله مجانا. – (رويترز)

مقالات ذات صلة

الشرطة العراقي يطلب ثلجي مقابل 250 الف دولارا

منذ 20 دقيقة

المنافسة تدخل مرحل التحدي بين المتسابقين في سباق الكارتينغ الرابع السبت

منذ 27 دقيقة

فضية وبرونزية جديدتين لمنتخب بناء الأجسام في بطولة آسيا

منذ 35 دقيقة

كأس العالم 2022: مواجهات قوية في الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية

منذ 48 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock