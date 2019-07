جيانغسو يضم الكرواتي سانتيني ويُنهي آمال بيل باللعب في الصين

هونج كونج – تعاقد جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد.

وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح يوم الاثنين، جنبا إلى جنب للتعاقد مع المدافع البرازيلي ميراندا من إنترناسيونالي أي ان النادي بات لديه بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

[MARCA] : Jiangsu Suning closes the door to Bale with the signing of Ivan Santini. The Chinese club has utilized their resources for the summer. The Welsh dreams of Manchester United with whom Real Madrid will sit down in coming days to close the sighing of Pogba. #fireodds pic.twitter.com/rA7RdcOwm4 — Fireodds (@fireoddsuk) July 29, 2019

وتسمح لوائح الدوري الصيني الممتاز بالتعاقد مع أربعة لاعبين أجانب ومن المتوقع أن يرحل المدافع الإيطالي جابرييل باليتا قريبا لتكتمل تعاقدات جيانغسو بضم سانتيني.

Breaking: Suning officially announced Anderlecht Croatian forward Ivan Santini joined. This is the end of all the mess in this summer window. pic.twitter.com/pEkzDsiOvT — Forza Suning (@suningfc) July 29, 2019

وكان من المتوقع أن يتعاقد جيانغسو مع بيل قبل غلق فترة الانتقالات في الدوري الصيني يوم الأربعاء حيث تردد أن الدولي الويلزي سيحصل على نحو مليون جنيه استرليني (1.24 مليون دولار) في الأسبوع ليصبح أحدث وأبرز التعاقدات في الدوري الصيني.

Gareth Bale's transfer talk is DEAD: Jiangsu Suning officially announced the signing of Ivan Santini from RSC Anderlecht. There are only 2 slots of new foreign player registration in the summer transfer window for Jiangsu and they have used them up: Miranda + Ivan Santini. pic.twitter.com/56UqImD4As — Titan Sports Plus (@titan_plus) July 29, 2019

لكن تقارير أشارت يوم الأحد إلى أن مفاوضات انتقال بيل (30 عاما) إلى جيانغسو انهارت عقب رفض ريال مدريد رحيله مجانا. – (رويترز)