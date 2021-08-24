“جيا” ومنظمة التعاون الرقمي يبحثان سبل التعاون لدعم الريادة والتحول الرقمي

إبراهيم المبيضين

عمان – بحثت جمعية الريادة والإبداع الأردنية ” جيا” مساء يوم امس مع منظمة التعاون الرقمي سبل التعاون بين الطرفين في مجالات الاقتصاد والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

وبحث الطرفان إمكانيات التعاون والتنسيق لمساعدة الشركات الأردنية والتي تعمل في مجال التحول الرقمي وريادة الأعمال والدفع الإلكتروني وذلك بهدف التشبيك مع المنظمة لعقد شراكات حقيقية وفتح أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال واجتماع نظمته جمعية ” جيا” للامين العام لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديمة اليحيى والوفد المرافق لها والتي تزور الأردن في إطار تعزيز سبل التعاون ما بين المنظمة والأردن أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي.

وحضر حفل الاستقبال والاجتماع المديرة التنفيذية لجمعية ” جيا” المهندسة آيات عمرو و أعضاء الهيئة الإدارية رامي قواسمي مدير عام شركة موضوع و حسام حمو مؤسس شركة طماطم و علاء السلال مدير عام شركة مدفوعاتكم وذلك بحضور مجموعة من أهم الشركات الناشئة في السوق الأردنية.

و أكدت عمرو خلال اللقاء اعتزازها بأن الأردن أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي.

وأكدت أن جمعية الريادة و الإبداع الأردنية سوف تساعد في التنسيق والاتصال مع العديد من الشركات الأردنية والتي تعمل في مجال التحول الرقمي وريادة الأعمال والدفع الإلكتروني وذلك بهدف التشبيك مع المنظمة لعقد شراكات حقيقية وفتح أسواق جديدة وبحث سبل إزالة التحديات والعقبات بهدف التسهيل على الشركات الصغيرة والناشئة ريادي الأعمال الوصول الى فرص حقيقية يمكن من خلالها الاستثمار في دول المنظمة.

ومن جانبها أعربت الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى عن إمكانية تقديم كافة أشكال التعاون والمساعدة كمنظمة للنهوض بالقطاع الرقمي في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وبالأخص الأردن والتي تعتبر من الدول المؤسسة هذا و تعمل المؤسسة أيضا على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع ، ومبادرة خاصة لتقييم وقياس نضج الاقتصاد الرقمي في دول المنظمة ، ومبادرة جوائز التميز الرقمية للمنظمة وهي الجوائز الممنوحة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والافراد تقديرا لجهودهم في قطاع رقمي معين.

يشار الى انه تم إطلاق منظمة التعاون الرقمي بمبادة من عدد من الدول من بينها الأردن في نهاية تشرين الثاني من عام 2020 وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، حيث يبلغ عدد أعضاءها حتى الان 7 أعضاء (الأردن، السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الباكستان ونيجيريا).

من الجدير بالذكر ان امين عام منظمة التعاون الرقمي والوفد المرافق قام يوم امس بلقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، وجرى بحث سبل التعاون والشراكات مع الحكومة الاردنية لدعم التحول الرقمي وريادة الاعمال، كما ستقوم بزيارة عدد من المؤسسات الاكاديمية والجهات ذات العلاقة.