“جيبا” تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الخبراء الهولندين

عمان- بحث مجلس ادارة جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) مع المدير الاقليمي لبرنامج الخبراء الهولندين في الأردن وفلسطين ويم هالترين امكانية تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من البرنامج ليشمل قطاعات اقتصادية واسعة.

وقال رئيس الجمعية المهندس جمال بدران إن (جيبا) تسعى الى توسيع التعاون مع البرنامج في قطاعات اقتصادية وخدمية خصوصا في المجال السياحي و الخدمات و تكنلوجيا المعلومات.

وبين بدران ان المرحلة المقبلة ستشهد ايضا التركيز على تأهيل وتطوير حاضنات الاعمال بما يضمن مساعدة الشباب اصحاب المشاريع والافكار الريادية بأن يكونوا رواد اعمال ناحجين .

واعتبر بدران ان ناجح حاضنات الاعمال في تأهيل وتوجية اصحاب المشاريع والافكار الريادية خطوة هامة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطنية وايجاد حلول في التخفيف من مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل للاردنيين.

واكد اهمية البرنامج في تقديم الحلول للمشاكل التي تواجه الشركات من خلال تواجد الخبير المختص داخل الشركة في حل تلك المشكلة مبينا ان (جيبا) تسعى منذ تأسيسها عام 1995 الى الترويج للبيئة الاستثمارية بالمملكة والمزايا والحوافز المقدمة لأصحاب الاعمال بالإضافة الى تعزيز التجارة وفتح اسواق تصديرية اوروبية جديدة

واشار الى ان لدى (جيبا) برنامجا شاملا لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة لخدمة منتسبيها البالغ عددهم 400 عضوا وشركة وبما ينعكس على تعزيز علاقات المملكة اقتصاديا مع دول الاتحاد الاوروبي.

من جهته، بين هالترين ان البرنامج يهدف الى تقديم المعونة الفنية والخبرات الاستشارية والدراسات في مختلف المجالات والتخصصات الاستثمارية الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية والتعليمية والفندقية والمشاريع البيئية بكافة أشكالها وغيرها من المجالات عن طريق انتداب خبراء من اجمالي 1700 خبير هولندي في مختلف التخصصات لتقديم المعونة للمؤسسات الأردنية حسب ما تتطلبه حاجتها.

وتطرق الى أن البرنامج يرتبط مع الجمعية بشراكة تعاون كونها ممثل البرنامج في الأردن منذ عام 2002، حيث تم تنفيذ اكثر من 350 مشروع للعديد من الشركات والمصانع الاردنية في مختلف القطاعات.

واستعرض خطة عمل البرنامج المستقبلية والتي ستشمل التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية خصوصا قطاع الريادة والابتكار وحاضنات الأعمال والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينا ان الحصة المخصصة للاردن من مشاريع البرنامج سترتفع لـ 50 مشروعا سنويا.