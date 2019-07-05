“جيبا” توقع 3 مذكرات تفاهم لدعم الشركات الناشئة

إبراهيم المبيضين

عمان– وقعت جمعية الريادة والإبداع الأردنية “جيبا” بداية الأسبوع الماضي في عمان 3 مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعربية وعالمية تهدف لتعزيز دور الجمعية في دعم ريادة الأعمال في المملكة ومساعدة الشركات المحلية الناشئة على التوسع والتطور والنمو.

وأكدت الجمعية في ردها على أسئلة لـ”الغد” أن مذكرات التفاهم الثلاث وقعت على هامش فعاليات منتدى المشرق التقني الاول الذي انعقد يومي السبت والاحد الماضيين في مجمع الملك الحسين للاعمال بشراكة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاردنية والبنك الدولي.

وبينت الجمعية أن مذكرات التفاهم الموقعة تهدف لتسهيل أعمال الشركات الناشئة الاعضاء في الجمعية، ودعمها وتوفير الدعم التقني والمادة لها وتسهيل وصولها الى الاسواق الخارجية.

ووقعت مذكرات التفاهم مع ثلاث جهات محلية واقليمية وعالمية وهي، مبادرة الاتحاد الأوروبي لتطوير المنشآت الاقتصادية في الاردن، و مؤسسة MAGNiTT ” ماجنت” أكبر مجتمع عبر الإنترنت للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجهة الثالثة هي مجموعة ZenHR Solutions، الاردنية لحلول الموارد البشرية.

وفي التفاصيل وقعت اولى مذكرات التفاهم لجمعية الريادة والابداع الاردنية ” جيا” مع مبادرة الاتحاد الأوروبي لتطوير المنشآت الاقتصادية في الاردن.

وبموجب هذه الشراكة ستتمكن الجمعية من تقديم الدعم التقني والمادي للشركات الأعضاء فيها بالإضافة لتسهيل الوصول إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبي.

ومشروع مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن (JADE) هو مشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعم وتطوير القطاع الخاص في الأردن، وذلك عن طريق تقديم الدعم التقني والفني اللازم، لأجل تحسين وتطوير البيئة المؤسسية في الأردن عن طريق رفع وتنمية قدرات القطاع الخاص.

أما ثاني مذكرات التفاهم فقد وقعت مع مؤسسة ” ماجنت” إذ تهدف مذكرة التفاهم لإيجاد شراكة لافادة اعضاء جمعية الريادة والابداع الاردنية و الترويج لإنجازاتهم وخدمتهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم.

وستفيد هذه الشراكة الشركات الناشئة الاردنية وجمعية الريادة والابداع الاردنية بربطهم بالمستثمرين و الشركات الناشئة الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى تزويدهم بالخصومات والكثير من الخدمات الأخرى.

ووقعت الجمعية اتفاقية شراكة مع ZenHR Solutions – مجموعة حلول الموارد البشرية الاردنية – لتغطية احتياجات أقسام الموارد البشرية والتوظيف في شركاتهم المنتسبة من خلال نظام إدارة الموارد البشرية ZenHR وخدمات توظيف اخطبوط.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم كل من ZenHR وأخطبوط بتغطية احتياجات الموارد البشرية والتوظيف للرياديين المنتسبين لجمعية الريادة والابداع الاردنية.

و جمعية الريادة والابداع الاردنية تأسست قبل أكثر من 8 أشهر وهي أول جمعية في المملكة تعنى بالرياديين و رواد الأعمال و المُبدعين في الأردن الذين أسسوا و ساهموا في تأسيس شركات ومشاريع في مختلف التخصصات و القطاعات والشركات الاعضاء في الجمعية هي من الشركات التي بدأت كأفكار وشركات ناشئة و تطورت لاحقاً إلى مراحل مُتقدمة مختلفة وناجحة و عملت على جعل الأردن في مصاف الدول المعنية بالإبتكار الريادي والإبداع العملي في المنطقة العربية والعالم، فأصبح الأردن معروفاً بريادة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات و الإبداع و تصدير الخدمات.

وضم منتدى المشرق التقني الذي نظم على مدار يومين في عمان شركاء من الحكومات وممثلي القطاع الخاص من الأردن ولبنان والعراق بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من مؤسسات الأعمال والمستثمرين الدوليين والإقليميين.