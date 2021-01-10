“جيب جراند شيروكي” الجديدة ترسي معايير جديدة للسيارات الرياضية

ميشيغان- منذ ما يناهز 30 عاماً تقريباً، انطلق تاريخ جيب جراند شيروكي؛ السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر حصولاً على الجوائز في التاريخ. أما اليوم، وبعد أربعة أجيال رائدة من هذه السيارة وعدد لا يحصى من الجوائز في قطاع صناعة السيارات ومبيع نحو 7 ملايين سيارة حول العالم، ما تزال علامة جيب تتخطى التوقعات ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات كاملة الحجم مع جيب جراند شيروكي أل 2021 الجديدة كلياً.

وقد صممت هذه النسخة الأحدث لتشكل مزيجاً فريداً يجمع بين مستوى أعلى من قدرات الدفع الرباعي الأسطورية والرفاهية المتفوقة على الطرقات والشكل والمهارة الحرفية الراقيين داخل السيارة وخارجها، ومجموعة من المزايا التكنولوجية وخصائص السلامة المتقدمة. فكانت النتيجة سيارة جيب جراند شيروكي أل 2021 الجديدة كلياً التي تطرح للمرة الأولى مجهزة بسبعة مقاعد.

ويقول كريستيان مونييه، الرئيس العالمي لعلامة جيب في مجموعة فيات كرايسلر للسيارات: “عندما تعتزم وضع تصور جديد لسيارة رياضية متعددة الاستعمالات محبوبة جداً مثل جيب جراند شيروكي، تُصبح العودة إلى تاريخها العريق الممتد على ما يناهز 30 سنة كسيارة مميزة الأداء أمراً أساسياً في كل قرار يتم اتخاذه. بالتالي، وانطلاقاً من هذا التاريخ العريق، عمل فريق جيب على صنع جيب جراند شيروكي 2021 الجديدة بشكل تتخطى فيه كل التوقعات وتقوم بما تعجز عنه السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الأخرى، ألا وهو تقديم قدرات جيب الأسطورية في الدفع الرباعي على الطرقات الوعرة مع سلوك متفوق على الطرقات المعبدة. وقد بنيت السيارة بالاعتماد على هندسة جديدة كلياً وحظيت بتصميم جديد مذهل يكرّم التاريخ العريق لتصميم جيب الأيقوني، مع تمديده ليستوعب صفاً ثالثاً من المقاعد من أجل تلبية الحاجات المتزايدة التي يبديها عملاء جيب الذين طالبوا بالمزيد من المساحة والوظائف العملية. وتتميز جيب جراند شيروكي أل فعلاً عن غيرها من السيارات في فئتها وتستمر برفع المستوى على صعيد القدرات والأداء والفخامة، مع تحقيق مستويات جديدة في تعدد الاستخدام والوظائف”.

وتتميز جيب جراند شيروكي أل 2021 بقدرة دفع رباعي مطورة لا تضاهى إضافة إلى ديناميكيات قيادة متزنة على الطرقات المعبدة. وتبدأ قدرة الدفع الرباعي الأسطورية من ثلاثة أنظمة للدفع الرباعي، وهي “كوادرا تراكI” و”كوادرا تراكII” و”كوادرا داريفII” مع نظام تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق للمحور الخلفي. وتجهز الأنظمة الثلاثة بعلبة نقل حركة نشطة لتحسين التشبث عبر نقل العزم إلى العجلة التي تتميز بالتشبث.