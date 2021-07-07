“جيب جلاديتور”شاحنة البيك أب مصنوعة للتغلّب على الصحراء



دبي- طرحت “جيب” سيارة “جلاديتور ساند رانر”، الطراز عالي السرعة والأفضل قدرة وأداء على الطرقات الوعرة وفي البيئات الصحراوية. وبفضل نظام الدفع الرباعي المعروف من العلامة وعمليات تحديث بارزة لنظام التعليق الذي خضع لاختبارات شاملة على الأراضي الرملية والصحراوية القاسية للتأكد من متانة السيارة وحمايتها، أصبحت “جلاديتور ساند رانر” أول سيارة “جيب” في الشرق الأوسط تحمل شارة “ديزيرت ريتد”.

وتضم طرازات “جيب جلاديتور ساند رانر” مخمدات “فوكس” ذات ممر داخلي بطول 64 ملم مع خزانات خارجية معدّلة خصيصاً للسيارة، ومصدّات هيدروليكية مخفضة للارتجاج حصرية من “فوكس”، وهيكلاً مقوّى، ورفعاً في التعليق الأمامي بمقدار 25 ملم مع صفيحة انزلاقية أمامية فضية، ومحاور أقوى، ومفاصل توجيه من الفولاذ المقولب، ومقعدين أماميين رياضيين مع دعائم علوية مدمجة، وإطارات قياس 33 بوصة كتجهيز قياسي. وبفضل هذه التجهيزات القياسية كلها، تصبح “جلاديتور ساند رانر” أول سيارة تحمل شارة “ديزيرت ريتد” من “جيب”.

ويعلّق ماركو ميلاني، المدير الإداري للعلامات الأميركية في ستيلانتيس الشرق الأوسط، قائلاً: “إنّ جيب جلاديتور هي أصلاً شاحنة البيك أب متوسطة الحجم الأكثر قدرة على الطرقات الوعرة، وقد لجأنا الآن في “جلاديتور ساند رانر” إلى الاستعانة بمعايير “جيب” العالية جدا المخصصة للأداء على الطرقات الوعرة لتطبيقها على الظروف الصحراوية القاسية في الشرق الأوسط. فقد عملنا على تطويرها واختبارها في بعض المناطق الأكثر صعوبة ووعورة في العالم، وبالتالي، إنّ “جلاديتور ساند رانر” هي سيارة مبنية في الصحراء ومخصصة للصحراء، تقدّم مستوى جديداً من القدرات بفضل براعتها في التفوق على الأراضي الصخرية والرملية بسهولة”.