جيتزي يلتقي ممثلي أندية المحترفين

عمان – الغد – إلتقى المدير الفني للفئات العمرية باتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، أمناء السر ومدربي الفئات العمرية لأندية المحترفين، ضمن سلسلة زياراته التي أجراها خلال الفترة السابقة.

وتأتي هذه الزيارات لرفع مستوى التنسيق بين الدائرة الفنية بالإتحاد والأندية، فضلا عن إطلاعهم على خطة تطوير عمل الفئات العمرية خلال الفترة السابقة والقادمة، بما يصب في مصلحة الكرة الاردنية بشكل عام.

وكان جيتزي والجهاز الفني المعاون، التقيا بعض الأندية في الشمال والوسط، والتي تضم أكاديمية اتحاد الكرة لاعبيها، حيث قدم المدرب في الاكاديمية بشار بني ياسين عرضاً تفصيلياً للخطة التدريبية لمواليد 2003، فيما استعرض المدرب عماد رشاد لمواليد 2006، وتطرق رائد الجبور لخطة العمل والآلية المتبعة لتدريب حراس المرمى.

وفي نهاية اللقاء، أثنى المدربون على الإهتمام الكبير من الدائرة الفنية بقطاع الفئات العمرية، من خلال أكاديمية الموهوبين ومراكز الواعدين، مشيرين الى أن هذه اللقاءات تعزز العلاقة بين الأندية والإتحاد.

وتعتبر أكاديمية الموهوبين ومراكز الواعدين والنخبة نواة لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف اللاعبين ودعمهم وصقل مواهبهم، والإهتمام بهم منذ الصغر.

وينتظر أن يستكمل جيتزي زياراته للأندية، بلقاء المسؤولين بنادي معان في كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويضم الكادر الفني والإداري للأكاديمية رفقة جيتزي، كل من: بشار بني ياسين، عماد رشاد، صلاح الجلاد، مدرب حراس المرمى رائد الجبور، الإداريان خالد الحلايقة وسند العواملة، المعالج علي جرادات، الى جانب المدربين المتطوعين حسن عبد الفتاح، إبراهيم الشبول، ومدرب الحراس محمد عيسى.