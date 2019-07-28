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جيتزي ينهي مشاركته بورشة “فيفا”

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – أنهى المدير الفني للفئات العمرية بالاتحاد أليكس جيتزي، مشاركته بورشة العمل التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في لبنان، بالفترة من 22  تموز ( يوليو) إلى  27 تموز (يوليو)الحالي.

وأشرف على الورشة محاضرين ومستشارين من “فيفا”، واشتملت على الأمور الفنية والإدارية التي تخص الإتحادات، الى جانب محاضرات نظرية وعملية، ومتابعة الدورات التدريبية الفعالة خلال هذه المرحلة، وزيارة قسم ترخيص الأندية بالإتحاد اللبناني.

وشارك بهذه الورشة الى جانب الاردن والمستضيف لبنان كل من: الكويت، عمان، فلسطين، بوتان، المالديف، نيبال، باكستان.

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