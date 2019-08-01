“جيدكو” تطلق برنامجين لدعم 40 شركة صناعية وخدمية

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو”، أمس، برنامجين لدعم 40 شركة صناعية وخدمية صغيرة ومتوسطة فنيا وماليا من أجل التصدير.

ويهدف إطلاق البرنامجين إلى رفع قدرات الشركات الإدارية والإنتاجية ودفع صادرات القطاعين الصناعي والخدمي المحليين.

وتم إطلاق البرنامجين بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص بكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون دينار.

ويستهدف برنامج “دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير” الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاع الخدمات الهندسية والمعماري أو قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة نصف مليون دينار.

فيما يستهدف برنامج “دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير” الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية؛ إذ سيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) بقيمة مليون دينار أردني.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، في كلمة له في حفل الإطلاق، أن الاقتصاد الوطني يمر بتحديات تتمثل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدلات النمو الاقتصادي وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات. ولفت الحموري إلى أن البرنامجين من المشاريع الريادية الحكومية لدعم صادرات الشركات الصناعية والخدمية.

ودعا للتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، مشيراً إلى أن البرنامجين يستهدفان تأهيل 40 شركة صناعية وخدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة. وأوضح الحموري أنه بعد التقييم الأولي، سيتم الاتصال بأربعة صناديق تمويلية والتواصل معها حول آلية التمويل لهذه الشركات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة د.بشار الزعبي “إن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الأردني في الأسواق العالمية، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير، بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة”.