جيدكو تقدّم منحاّ مالية لـ 1600 مستفيد لصغار المزارعين المتضررّين من كورونا

عمان- نضال شديفات- بدأت المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية “جيدكو”، اليوم السبت، بتمويل مباشر على شكل منح مالية لمساعدة 1600 مستفيد من صغار المزارعين المتضررّين من تداعيات كورونا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4ر78 ألف دينار من خلال مشروع التنمية الريفية والتشغيل والذي تنفذه بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي في تصريح لـ (بترا) أن المؤسسة قامت بتقديم خطّة طوارئ للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة الأردنية على تقديم استجابة سريعة ومرنة لصغار المزارعين وبالتالي التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وبيّن الزعبي أن خطّة استجابة المؤسسة تمحورت حول دعم مدخلات انتاج المزارعين كالبذور والأسمدة، إضافة إلى دعم تكاليف توصيل المنتجات للمستفيدين من صغار المزارعين من المشروع في محافظات البلقاء، عجلون، جرش، المفرق ومأدبا.

يذكر ان مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل هو مشروع زراعي تنموي يهدف الى دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لهم وتفعيل مشاركتهم في سلاسل القيمة وبناء القدرات من النواحي الفنية والأعمال وتشجيعهم على تشكيل مجموعات وجمعيات وتحسين كفاءة سلسلة القيمة وتطويرها من خلال زيادة حجم الصادرات من الخضار والفواكه ذات القيمة العالية وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية.- (بترا)