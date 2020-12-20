“جيدكو” تمنح دعما ماديا لـ102 من صغار المزارعين في المحافظات

عمان- الغد- وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO) ( اليوم الأحد 102 اتفاقية مِنح لدعم وتطوير المشاريع الزراعية الإنتاجية لمجموعات الإدّخار والائتمان والجمعيات وأعضاء مدارس المزارعين الحقليّة من خلال مشروع التنمية الريفية والتشغيل والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد).

وجاء تنفيذ أنشطة تطوير ودعم مجموعات الادخار والائتمان والجمعيات والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن. حيث تم التعاقد من قِبل المؤسسة بصفتها مدير المشروع مع نهر الأردن لغايات تنفيذ هذه الأنشطة.

ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي وممثلين عن المشاريع المعنية.

وقال الدكتور الزعبي أن هذه الاتفاقيات لدعم 102 منحة للمشاركين المستفيدين منها 64 منحة جماعية و 38 منحة فردية جاءت لدعم المشاريع الزراعية الانتاجية في محافظات البلقاء، عجلون، جرش، المفرق و مأدبا ، حيث بلغ إجمالي قيمة المنح المقدّمة حوالي 329.6 ألف دولار، بمعدل 4500 دولار لكل منحة جماعية و 1500 دولار للمنحة الفردية . هذا وسيتم تحويل مبالغ المنح للمستفيدين عبر المحافظ الإلكترونية وبتكلفة تفضيلية مؤكّداً أن هذه الإجراءات اعتمدت المؤسسة تطبيقها في كافّة برامجها .

واشتملت مقترحات المشاريع المقدّمة للحصول على المنح على أفكار ريادية لمشاريع إنتاجية زراعية وتوفير فرص عمل لقطاعي الشباب والنساء، وستعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر في المحافظات المستهدفة.

يذكر أنه قد تمّ توقيع 249 منحة لدعم وتطوير سلسلة القيمة للمحاصيل الزراعية الانتاجية خلال شهر حزيران الماضي بقيمة بلغت 827.8 الف دولار ، توزعت على المحافظات المستهدفة.

وجاء تنفيذ أنشطة تطوير ودعم مجموعات الادخار والائتمان والجمعيات والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، حيث تم توجيه وإرشاد مجموعات المزارعين والمرأة الريفية والشباب للمجموعات التي تم انشائها من خلال تدريبات متخصصة تتعلق بتطوير مشروعات إنتاجية خاصة بتطوير سلسلة القيمة الزراعية والمشاريع الانتاجية الزراعية.

وبيّن الزعبي أنه تم ربط تشكيل مجموعات الادخار والائتمان بتقديم المنح من المشروع والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة بهدف تحسين قدراتهم على كتابة مقترحات مشاريع للحصول على المنح، حيث تم فتح باب التقدم للإستفادة من برنامج مِنَح دعم وتطوير سلسلة القيمة ونماذج الأعمال الريادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجموعات التي تم تأسيسها وتأهيلها بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، مؤكّداً أنه تم تقييم الطلبات بشفافية من خلال لجنة مشتركة من المؤسستين.

وأشارت المدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي أن حفل توقيع اتفاقيات منح دعم المشاريع الزراعية الإنتاجية يأتي ضمن نطاق عمل نهر الأردن في تمكين أبناء وبنات مجتمعاتنا المحلية العاملين في قطاع الزراعة من مستفيدي مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، والذي تمكن المؤسسة من خلاله من الوصول إلى أكثر من 5 آلاف مستفيد في المحافظات المستهدفة.

وبيّنت البريشي أن استمرارية العمل مع الشركاء ضمن هذا المشروع جاء لدعم وتطوير مجموعات الادخار والائتمان وإعداد برامج تدريب ريادية ومالية لتوفير فرص عمل ومشاريع مدرة للدخل للمجتمعات المحلية المستهدفة.